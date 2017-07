Läsarnas frågor om regeringskrisen

Chrille: Hur fungerar den här affären gentemot PUL? Finns det verkligen undantag i lagen som tillåter den här typen av skandaler?

Jonas Hinnfors: Det ärliga svaret: Vet ej. KU får utreda hur sådana avvägningar kan gå till.

Anna: Kan Ygeman komma tillbaka till regeringen efter nästa val?

Jonas Hinnfors: Ja, en sparkad minister kan komma tillbaka i princip närsomhelst. Det blir då en politisk fråga för eventuell opposition hur de skall hantera det.

Carl: Hej Jonas! Mycket kring diskussionen kring Hultqvist kretsar kring om han borde tagit upp IT-frågan i säkerhetsrådet. Om Hultqvists framtid då beror på vilken karaktär säkerhetsrådet har, hur fungerar säkerhetsrådet? Används det för att stämma av läget eller för att kalla på hjälp om man behöver det?

Jonas Hinnfors: Hej, jag vet inte i detalj. Det är ett informellt råd såvitt jag vet – men dess samordnande ansvar har ju egentligen statsministern – vilket även Hultqvist antydde i dag i svar till journalist.

LÄS MER: Transportstyrelsens IT-affär: Detta har hänt

Susanne Lindros: Kommer någon att ta upp frågan om ansvaret från förra regeringen som gjorde det möjligt att IBM fick uppdraget och vad det innebar?

Jonas Hinnfors: Ja, S (och V tror jag) har redan anmält förra alliansregeringen till KU för dess ansvar för outsourcing osv. Intressant följa KU:s granskning.

Victor: Hej Jonas! När kan en misstroendeförklaring mot Hultqvist ske som tidigast?

Jonas Hinnfors: Hej, ursprungligen hade alliansen tänkt inkalla den semesterlediga riksdagen till extra sammanträde. Det hade tagit ca 10-14 dagar totalt. Nu har de meddelat att de vill vänta tills riksdagen samlas för ordinarie möte fr.o.m oktober.

LÄS MER: Hultqvist sitter kvar – Alliansen håller fast vid misstroendeförklaring

Frasse41: Alliansen vill ha turbulens men är inte beredd att ta över regeringsmakten! Fega ryggradslösa politiker rena rama sandlådan! Håller du med?

Jonas Hinnfors: Hej, nej det är inte min bild av partiernas agerande. De har oerhört svåra beslut framför sig. Alliansen är rimligen frustrerad över att det finns en icke rödgrön majoritet men kan inte använda den pga relationen till SD. Bakom SD-problemen ligger ju starkt kända ideologiska övertygelser och vi vill ju gärna att partier ska ha det. Men du har rätt i att Alliansen nog vill orsaka kritik osv mot regeringen utan att ta över just nu.

Hans: Hur trovärdig är KU anmälan mot Alliansen ang outsourcing när regeringen fortsatt med detta under tre år istället för att stoppa den?

Jonas Hinnfors: Hej, vet ej – men KU har på senare år tagit viktiga steg mot avpolitisering till förmån för mer kylig analys av ärendena – och har i flera fall nått enighet över blockgränser.

Maria: Om jag förstår saken rätt avrådde Säpo 2015 från att gå vidare med outsourcing av tjänsterna av säkerhetsskäl. På vilka grunder valdes det att gå vidare ändå och vem/vilka bortsåg från Säpos rekommendationer?

Jonas Hinnfors: Vet ej, men blir säkert del i KU utredning.

Peter: Varför ingen misstroendeförklaring mot Löfven direkt? Nu, som reaktion.

Jonas Hinnfors: Hej, ja det kan man fråga sig. I slutändan är ju en statsminister ansvarig för samordning osv. Svårt veta säkert men troligast att Alliansen verkligen inte vill ha regeringskris nu utan istället vill visa på regeringens svaghet.

Anna: Nu pratas det mycket om regeringens ansvar. Jag vill inte verka dum, men undrar följande: kommer ansvariga på Transportstyrelsen att åtalas? Och de som arbetar där, men skulle ”hålla käften”, är det ett korrekt agerande av dem att inte föra det vidare, eller kan de också hållas ansvariga? Och kommer Maria Ågren att åtalas och få något mer straff (typ fängelse), eller har hon kommit undan med böter?

Jonas Hinnfors: Hej, sådant måste KU ta ställning till. De kommer att göra en omsorgsfull utredning.

Jonas Törnqvist: Om det blir nyval, blir det bara val i landet eller också i landstingen och kommunerna?!?

Jonas Hinnfors: Bara riksdagen.

Pia: Kan Ygeman och Johansson vägra att medverka i en KU-utredning?

Jonas Hinnfors: Hej, i princip kan de inte vägra.

LÄS MER: Ygeman: ”Blev inte hållbart att fortsätta”

Arne: Kan Löfven sitta kvar fram till valet 2018?

Jonas Hinnfors: Hej, formellt ja – så länge inte oppositionen avsätter vi misstroendevotum mot honom/regeringen eller att han kastar in handduken pga för stort motstånd i många frågor mot hans politik och/eller ministrar.

RH: Det är inget brott att fatta fel beslut men när det gäller rikets säkerhet är det annorlunda, ett allvarligt brott. I USA får den som röjer något kring USA:s säkerhet livstids fängelse. Varför går Transportstyrelsens generaldirektör och styrelseordförande fria?

Jonas Hinnfors: Hej, rättsliga system skiljer sig åt i olika länder så USA är i sig inte ett argument. Däremot kan ju andra länders system inspirera vår debatt för eventuell förändring.

Per Vrethem: Hej Jonas! För mig har det hela tiden varit självklart att man skall rikta en misstroendeförklaring mot Peter Hultqvist då jag anser att han inte fullgjort sina uppgifter som försvarsminister då han inte reagerat på att information som potentiellt kan äventyra rikets säkerhet och utgöra skada för personer som bor och verkar i Sverige. Men samtidigt har jag förstått att alla inte har denna strategiska syn på ICT-frågor. Jag tycker en försvarsminister måste ha koll på ICT- och digitaliseringsfrågor. Med tanke på hur viktiga dessa är både för att all daglig verksamhet skall fungera i dagens moderna samhälle samt ur försvars- och säkerhetspolitiska aspekter – hur kan det då komma sig att ICT- och digitaliseringsfrågor inte ingår inom Försvarsdepartementets ansvarsområde? Beror detta på ignorans och okunskap eller på att man inte anser att information och vem som eventuellt kan komma åt och kanske t.o.m. kontrollera den är viktigt ur försvars- och säkerhetspolitisk synpunkt

Jonas Hinnfors: Hej, Din uppfattning delas av alliansen men inte av Löfven. Exakt hur ansvarslinjerna ser ut får KU utreda.

Laurentius: Krävs det att statsråd begått fel och påtagligt brustit i sitt ansvarstagande i sin tjänsteutövande för att en misstroendeomröstning i riksdagen? Är det möjligt att begära och få en misstroendeomröstning genomförd mot minister inte bara på konstitutionella grunder, utan även av partipolitiska skäl?

Jonas Hinnfors: Hej, misstroende kan riktas på rent politiska skäl både mot enskilda ministrar och mot hela regeringen. Inga formella fel krävs.

LÄS MER: Maria Ågren plockar ut lönen som vanligt

Anna: Hur svår bedömer du att den här politiska krisen är, nu när två statsråd har rykt?

Jonas Hinnfors: Hej, den får nog anses vara ganska svår – och med potential att fortsätta (omröstning om Hultqvist skall ju ske). Dessutom väntar om hörnet nya kriser i höst kring andra frågor. Dock avvärjdes ju den omedelbara regeringskrisen – ungefär som vintern 2014 kring budgeten.

Anne: Hej, just nu är det inte aktuellt med ett val då regeringen sitter kvar. Men vad kostar ett extra val oss skattebetalare?

Jonas Hinnfors: Hej, val är ju en nyckelaspekt i en demokrati men visst kostar det. Jag är osäker men åtminstone några miljarder, en miljard. En hel del av de pengarnas går förstås till event, reklam, hotell osv som i sig skapar arbete så det är svårt att räkna på totalsaldo. Partiernas kampanjkassor ansträngs emellertid hårt vid val så av det skälet är de inte så pigga på extra val heller. C har dock god kassa (efter att ha sålt medier för ca 10 år sedan).

Laurentius: Vilka likheter kan man skönja när det gäller denna fråga med den informativa skyldigheten i ärendet kring Nuon?

Jonas Hinnfors: Hej, vet ej men en uppenbar likhet är att det finns en mängd komplicerade detaljer som är svåra att få grepp om – och där svaren kanske i slutändan inte är alldeles enkla.

Gubra: Om nu riksdagen röstar för Hultkvists avgång och KU kommer fram till att han är helt oskyldig, vad händer då förutom att Alliansen gjort bort sig i kubik?

Jonas Hinnfors: Hej, det kan säkert bli en hetsig diskussion då. Samtidigt har kanske under tiden en mängd andra frågor börjat ta över i valrörelsen – men potentiell sprängkraft finns det.

Fredrik: Kan Löfven kalla riksdagen till ett sammanträde för att behandla misstroendevotum mot Hultqvist för att skynda på processen angående nyval ifall riksdagen bifaller misstroendeförklaringen?

Jonas Hinnfors: Hej, regeringen kan sammankalla riksdagen under ledigheten men Löfven lär knappast göra så. Att vinna tid är säkert prioriterat.

James: Vad gör hela den här cirkusen med väljarnas syn på politiken?

Jonas Hinnfors: Vet ej men att demokrati har sin gång via formella misstroendekrav osv som ju är ett vapen oppositionen har enligt grundlagen kan ju istället beskrivas som motsatsen till cirkus. Frågorna är komplicerade för partierna och det får man respektera, men visst kan många olika turer leda till undran hos många. Det vi vet av ”affärer” historiskt är dock att de snabbt avklingar och inte leder till stora väljareffekter.

LÄS MER: ANALYS: Alliansen har plötsligt hamnat i ett besvärligt läge

Christian: Hej Jonas. Varför försöker S, V och till viss del media få det till att problematiken ligger med outsourcing och inte de faktiska lagöverträdelserna som gd för transportstyrelsen begår. Blir det inte lite löjets skimmer över det hela, typ jag gjorde fel men det var inte mitt fel utan det var deras fel. Lite som att skylla en fortkörning på biltillverkaren.

Jonas Hinnfors: Hej, från S sida är det rimligt at peka på grundläggande strukturella problem som kan försätta individer i svåra situationer (och där strukturen t ex outsourcing är något alla delar ansvar för). Från All. sida rimligt peka på individer och få bort fokus från det generella. KU skall utreda och hade det enbart varit formella aspekter i detta kunde kanske alliansen ha avvaktat med misstroende men politik är - naturligt nog – så mycket mera.

Maritha: Vad menas med semesterledighet för politiker? Hur lång är den?

Jonas Hinnfors: Den är några månader över sommaren - OBS att politikerna därmed inte har semester (jag använde nog lite felaktigt det ordet i tidigare post) utan riksdagen sammanträder inte. Politikerna har många andra uppdrag också at utföra när de inte är i riksdagen. Exakt hur länge de tar formell semester vet jag inte. Toppolitiker är i princip alltid i tjänst.

LÄS MER: Löfvens regeringsombildning: Här är de nya ministrarna