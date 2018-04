Läsarnas favoritminnen av Lill-Babs

”På ett café i Hammarstrand dyker Lill-Babs upp. På väg till spelning i Umeå från Östersund. Min pappa har dig som idol sa min kompis och han fyller år imorgon. Ta fram en tårtkartong så skriver jag autografen sa hon och så blev det. Underbar!” – Eva-Britt

”Möttes av beskedet, på förmiddagen gm lokalradion när jag satt i bilen, att du lämnat jordelivet. Var tvungen att stanna på en P-ficka för att försöka ta in vad jag hört. Kunde och ville inte förstå! Men sen när jag körde in i Järvsö och såg flaggorna vaja på halvstång vid din caffär insåg jag att du lämnat oss. Minns så väl en skolavslutning i Järvsö kyrka i mitten på 90-talet. Du, Barbro och jag stod bredvid varandra när barnen tågade in och sjöng en lite annorlunda variant av ”Den blomstertid nu kommer” . Du vände dig om till mig och sa, mä så vackert du sjung då,ra. Sjung högre vet ja, så de bara int hör mig. Vila i frid du fina människa.” – Karin Wallin Hedman

”En superfin människa”

”Sommaren 1966 var vi ett stort antal värnpliktiga som lyckats ta oss från I 21 i Sollefteå till den folkpark några mil därifrån där du Barbro skulle uppträda. Men du var försenad och vi militärer oroliga då vi måste vara tillbaka före midnatt. Så kom du äntligen: ”Hej kära soldater. Tack för att ni kom hit. Jag har just talat nattbefälet på ert regemente och ordnat nattpermis till er alla. Så nu kör vi igång och har kul tillsammans.” Wow vilken kväll. Tack Barbro!” – Beundrare

”Jag var med min son och hans mycket gravt funktionsnedsatte kompis, Jonny, i hembygdsparken i Ängelholm. ”Lill-Babs” skulle uppträda och Jonny hade blivit omkramad flera gånger av henne. Nu hoppades han att hon skulle se honom. Han vinkade och vinkade. Vänta sa jag, hon kommer. Hon steg ner från scenen med en blombukett i handen, gick förbi Jonny och överräckte buketten till en annan i publiken. När hon återvände kramade hon om Jonny. Fantastiskt! En superfin människa!” – Kjell och Mats Winberg

”Vem ger så mycket gott?”

”Träffade Dig på Din show i Järvsö 2016. Efteråt kommer Du fram och frågar var min gamla pappa, då 85 år, tagit vägen. Han hade en dålig dag svarade jag och blev kvar i Strängnäs. Lill-Babs tog snabbt fram en cd & skrev något älskvärt till pappa Rune. Tog mig sedan i handen och sa: Du strålar bredvid Din man. Jaa, han är mycket speciell. En oerhört fin man. Håll hårt i honom. Ni är såå fina tillsammans. Lill-Babs höll mig fortfarande i handen, tittade mig djupt i ögonen och sa avslutningsvis: – Kärleken är livet. Ta vara på den och den övervinner allt. Min man uppenbarade sig bakom oss och häpnade när han såg Lill-Babs hand i min. Lill-Babs log, skrev en dedikation till oss på hennes jazz-favorit-cd och önskade oss båda All lycka i livet. Vem ger så mycket gott under ett första möte på ett par minuter till en främmande människa, då hon genom sitt gigantiskt stora hjärta och omtanke såg en tom stol bredvid oss på första raden och ägnade min gamla pappa en tanke om varför han inte var där. Bara Lill-Babs gav hela sitt hjärta till sin älskade publik. En fantastisk kärleksfull och mycket älskvärd tjej. Våra tankar går till hennes älskade familj. Vila i frid Lill-Babs <3” – Liza Åhlund