Liberalerna kommer inte att stötta en budgetmotion från Moderaterna. Partiet vill inte heller lägga fram en gemensam Alliansbudget. Även Centerpartiet kommer att lägga fram en egen budgetmotion. Foto: Henrik Montgomery/TT

Liberalerna och Centerpartiet lägger egna budgetmotioner

C och L kommer att lägga egna budgetmotioner. Liberalerna säger även nej till en gemensam Alliansbudget.

– Det är viktigt under en tid av politisk oro att faktiskt vara tydlig var Centerpartiet står, säger Emil Källström (C), ekonomisk-politiske talesperson.

Enligt Liberalernas partiledare Jan Björklund finns det en lång rad skillnader mellan en eventuell moderat budgetmotion och en liberal. – Vi liberaler kommer som alltid att lägga en egen budgetmotion med våra prioriteringar, det handlar om att vi nu måste förstärka försvaret, avskaffa värnskatten och vi behöver satsa på skolan och LSS till exempel, säger han till Sveriges Radio Ekot. Liberalerna kommer därmed inte att stötta en budgetmotion från Moderaterna. Partiet vill inte heller lägga fram en gemensam Alliansbudget. L och C lägger egna budgetar Även Centerpartiet kommer att lägga fram en egen budgetmotion som svar på övergångsregeringens budget som lades fram på torsdagen. – Det är viktigt under en tid av politisk oro att faktiskt vara tydlig var Centerpartiet står. Sedan spelar det självklart roll att andra partier i Alliansen har deklarerat att de kommer lägga fram budgetmotioner och då agerar vi på samma sätt, säger Emil Källström (C), ekonomisk-politiske talesperson till SVT Nyheter. I och med detta är en gemensam Alliansbudget inte heller aktuell för C. – Det är inte aktuellt eftersom att Liberalerna har varit så tydliga med att man inte vill ha en sådan, säger Källström. Om Centerpartiets förslag röstas ner kommer partiet att följa praxis och lägga ner sina röster. Oklart budgetläge framöver Sedan tidigare har Moderaterna sagt att partiet kommer att lägga fram en egen budgetmotion – även om partiet fortfarande hoppas på en gemensam Alliansbudget. Kristdemokraterna har öppnat för att stödja en M-budget, även Sverigedemokraterna. SD har även sagt att partiet kanske kommer att lägga fram en egen budget innan den 30 november. Partierna har fram till den sista november på sig att lägga fram egna budgetar som kommer att konkurrera med övergångsbudgeten. Den 12 december inleds budgetomröstningarna i riksdagen som ska leda fram till en ny budget för 2019.