Stöldligor på jakt efter dyr bildel – antalet fall har exploderat

Under perioden januari-juni i år polisanmäldes 3 877 stölder av katalysatorer. Under samma period förra året anmäldes 1 099 stölder, och under hela 2020 gjordes 3 197 anmälningar.

De polisregioner som haft flest stölder i år är region Syd och region Stockholm. De två regionerna stod för drygt 65 procent av det totala antalet.

Reparationskostnaden för försäkrade bilar uppgick under årets första sex månader till 73 miljoner kronor. I den summan ingår bara kostnaden för försäkrade fordon – inte de som själva bekostar reparationen.

Källa: Larmtjänst