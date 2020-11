LISTA: 13 hem med upprepat våld, otrygghet eller kränkningar

Bokskogens HVB, Hässleholm

2019

Boendet följer inte sitt tillstånd avseende målgrupp och har tagit in ungdomar med pågående missbruk utan att ha kompetens för det. Man saknar gemensamt arbetssätt som ger ungdomar stöd. Boendemiljön är torftig (mycket är sönderslaget), och man borde införa rutiner för oplanerade avvikelser från boendet.

2017

Det finns risker avseende ungdomarnas trygghet och säkerhet eftersom flera av de inskrivna ungdomarna har omfattande vårdbehov samtidigt som verksamheten befinner sig i en återuppbyggnadsfas. IVO finner det anmärkningsvärt att huvudmannen har valt att skriva in ungdomar med så omfattande vårdbehov under en period med tillfällig föreståndare, stor personalomsättning, införande av nya arbetssätt och under en process av utarbetande och implementering av rutiner för verksamheten. Enligt protokoll ska det ha kommit in flera anmälningar till IVO angående hemmet det året.

Pernilla Persson, föreståndare svarar SVT:

“Vi förvärvade verksamheten under hösten 2018. Under 2019 genomfördes och planerade vi för en rad åtgärder för att höja kvaliteten vid enheten. Det förändringsarbetet har varit ett prioriterat område som vi arbetar långsiktigt med. Samtliga delar av kritiken tog vi till oss och föll in i det kvalitetsarbete som pågick. Vid den senaste tillsynen IVO gjorde har vi fått kvitto på att vårt arbete och insatser gjort skillnad då IVO, i dagsläget, inte har några synpunkter eller riktar kritik mot vår verksamhet.”