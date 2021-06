Lista: 18 hem med upprepat våld och kränkningar

Active HVB Flickor, Åtvidaberg

2021

Hemmet får kritik av Ivo för lämplighetsbedömningar som behöver bli bättre och för att personal inte till lagens krav på att anmäla missförhållanden enligt lagen Lex Sarah. En flicka uppger att det smugit sig in obehöriga nattetid från balkongen, att det finns droger och varit “stökigt.”

2020

Verksamheten ger inte förutsättningar för att ungdomarna ska vara trygga, bedömer Ivo. Vid tidpunkten för inspektionen hade två flickor nyligen gjort självmordsförsök och en av dessa flickor hade uttryckt självmordstankar. En tidigare inskriven flicka gjorde upprepade självmordsförsök bland annat genom att svälja glasbitar. De händelser som beskrivits visar på problemen som uppstår när hem tar emot ungdomar med problem som de inte har tillstånd att vårda, skriver Ivo.

Det har uppstått konflikter bland ungdomarna som eskalerar och en ungdom tänder eld i lokalen. Branden släcks av personal. Vaktbolag, polis kommer till verksamheten.

2019

Fortsatta svårigheter med att möta ungdomarna individuellt och belastningsutdrag görs inte enligt gällande bestämmelser. Hemmet har tagit emot en för ung person, inte dokumenterat lämplighetsbedömningar och inte skrivit inskrivningsbeslut.

2018

Verksamheten tar inte registerutdrag för att kontrollera personal, urinprov tas regelmässigt, otillåtna ordningsregler. Verksamheten har svårt att bedöma ungdomarna individuellt.

2017

En flicka blir utsatt för en våldtäkt i ett boende som Active Omsorg har ansvar för.

Anmälan handlar om att en flicka har tagit flertalet tabletter som hon har sparat under en tid.

En flicka har fått fel medicin. Orsaken till missförhållandet har identifierats vara att två klienter delat på samma medicinskåp.

Mårten Bjurströmer, vd, svarar SVT:

“Vi har reviderat och förbättrat våra rutiner för dokumentation vid inskrivning. IVO vidtar inga åtgärder, men följer upp vid nästa tillsyn. Gällande att personalen skall ha kännedom om sin rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah. Active Omsorg bedriver systematiskt kvalitetsarbete och har tydliga rutiner gällande bland annat avvikelser och Lex Sarah. Vid introduktion och fortlöpande under anställning utbildas personalen i våra rutiner, det är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete. De senaste två åren har vi förstärkt utbildningsinsatserna gällande bland annat avvikelser och Lex Sarah. Under sommaren 2020 gjorde IVO en inspektion på Active HVB Sandgatan utifrån klagomål som inkommit. IVO beslutar att avsluta ärendet då de ej uppmärksammade några brister vid tillsynen. IVO har valt att avsluta samtliga ärenden ärenden gällande tidigare brister kopplat till tillsyner gjorda under 2017-2020.”