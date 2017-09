Lista: Tre dyra direktupphandlingar

1) 200.000 för en vecka

Häromåret visade en granskning från P4 Västernorrland att landstinget där gjort en direktupphandling som kostat 200.000 kronor för en veckas arbete och jour på kvinnokliniken i Sollefteå.

2) En halv miljon för elva dagar

I fjol rapporterade P4 Jämtland om en hälsocentral i Krokom som till följd av akut personalbrist hyrt in en läkare under elva dagar kring jul och nyår till en kostnad av drygt en halv miljon kronor.

3) 578 timmar röntgenjour

Tidningen Ångermanland visade i fjol hur en hyrläkare gjort ett pass som röntgenjour som varade 25 dagar i rad – 578 timmar. Hyrbolaget fakturerade drygt 13.000 kronor per vardagsjour och över 25.000 kronor per dag under helgerna.