Lista: Tre streamingtips i höst

I höst släpps flera nya serier på olika streamingplattformar och i produktionen finns namn som Nicole Kidman, Steve Martin – och Will Ferrell.

– Det är såklart roligt att se Will Ferrell tillbaka på tv, och rollen är otroligt matig, säger tv-kritikern Linus Fremin om komikerns roll i The shrink next door.

Nicole Kidman gör en av huvudrollerna i Nine perfect strangers, som är baserad på en roman som handlar om ett spa.

– Fast det liknar mer en sekt, och Kidman har rollen som någon sorts sektledare, säger Linus Fremin.