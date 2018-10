Foto: Stina Stjernkvist/TT

Löfven i nytt möte med Björklund

Stefan Löfven (S) har under förmiddagen träffat Liberalernas partiledare Jan Björklund i ett nytt möte. SVT Nyheter erfar att Löfven bjudit in flera partiledare till möten under dagen.

– Alla Alliansledare är inbjudna till Stefan Löfven, säger Björklund till Aftonbladet.