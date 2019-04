Löfven och Putin utbytte poetiska skämt

Stefan Löfven inledde dagens panelsamtal vid Internationellt Arktiskt Forum i S:t Petersburg genom att citera den ryska nationalskalden Alexander Pusjkin om just S:t Petersburg: ”Han tänkte så: Just härifrån skall svensken hotas, här skall vi bygga upp en stad som trotsar denne sturske granne.” Löfven möttes av skratt och applåder, den ryska presidenten Vladimir Putin svarade med att via dikten ge en passning till svensk hockey.

Senare under tisdagen möttes statsminister Stefan Löfven och Rysslands president Vladimir Putin på tu man hand för första gången i ett bilateralt möte. Löfven tackade för inbjudan och sade: – Jag uppskattar också väldigt mycket att få möjligheten att diskutera politiska frågor med er. I vissa frågor har vi gemensamma ståndpunkter, i andra har vi olika ståndpunkter, men de behöver också diskuteras. Se mer i klippet ovan. Dela Dela

