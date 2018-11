Lööf (C): ”Vi vill inte sitta som gisslan till SD”

I går meddelade talmannen att riksdagen kommer att få ta ställning till Ulf Kristersson (M) som statsminister. Men bara några timmar senare stod det klart att Kristersson (M) inte har stöd av Liberalerna och att Centerpartiet tvekar.

Säger varken ja eller nej

Efter kvällens interna gruppmöte står det klart att Centerpartiet inte är redo att lämna ett definitivt besked än.

– Vi kommer meddela vad Centerpartiet kommer att rösta i god tid innan omröstningen.

Vill ha svar om SD

Lööf (C) och Kristersson (M) har träffats under dagen och Lööf kräver besked om Sverigedemokraterna. Däremot vill hon inte gå in specifikt på vad som sägs på mötena.

– Vi är eniga om att bilda en alliansregering. Det vi är oeniga om är relationen till Sverigedemokraterna. Det är den frågan vi diskuterar. Vi från Centerpartiet har sagt i många år att vi inte vill sitta som gisslan. Eller vara i en utpressarsituation till Sverigedemokraterna.