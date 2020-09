Miljöpartiet vill satsa en miljard på social hållbarhet

Miljöpartiets språkrör Per Bolund och Isabella Lövin presenterade satsningar på social hållbarhet för över en miljard kronor för i år och nästa år på en pressträff.

– Det är reformer som minskar barnfattigdomen, ger bättre arbetsvillkor i välfärden och minskar segregationen, säger Per Bolund.

Vill främja ett hållbart arbetsliv

300 miljoner kronor avsätts för att främja ett hållbart arbetsliv inom vården under 2021. För att arbetsmiljön ska förbättras inom vården satsar regeringen på en särskild hållbarhetsbonus som exempelvis kan gå till att utveckla nya arbetstidsmodeller.

– I år är vi många som har hyllat vårdens personal som hjältar. Nu måste vi också se till så att dessa hjältar vill och orkar vara kvar i sina livsviktiga yrken, säger Isabella Lövin.

Miljöpartiet vill även satsa 250 miljoner kronor på sociala insatser i utsatta områden under nästa år.

Ökade anslag för bostadsbidrag

Man vill även höja underhållsstödet för för barn till ensamstående föräldrar. För barn som är 15 år och äldre föreslås en ökning på 150 kronor per barn och månad. För barn under 15 år ska siffran ligga på 100 kronor per barn och månad.

– Barnfattigdomen är en skamfläck som vi måste fortsätta arbeta med varje dag. Det är ett träffsäkert sätt att öka den sociala rättvisan och jämställdheten i samhället, inte minst i kris, säger Per Bolund.

Dessutom föreslår Miljöpartiet att anslaget för bostadsbidrag ökas med 531 miljoner kronor för innevarande år.