V hotar regeringen med att förhandla med M om välfärden

Det behövs ett räddningspaket för välfärd och trygghet, enligt ett förslag till extrabudget från Moderaterna. Partiet föreslår tre miljarder till välfärden och 2,6 miljarder till polis och rättsväsende i ett förslag till initiativ från finansutskottet.

– Vi vill prioritera pengarna bättre och lägga resurserna där resurser nu behövs. Det är den kommunala välfärden, när kommuner nu tvingas skäras ned i en begynnande lågkonjunktur. Och det handlar om nya pengar till polisen och rättsväsendet, så att vi får stopp på våldet, säger Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

Det politiskt unika förslaget från ett oppositionsparti till vad som kallas en extra budget ska läggas fram i finansutskottet på torsdag och siktet är inställt på att få igenom förslaget till den 1 mars.

– Nu ser inte regeringen att det är ett akut läge, men vi ser ett akut läge. Då tycker jag att det är vårt ansvar som opposition att lägga de förslag som skulle kunna genomföras, säger Moderaternas partiledare till TT.

För att finansiera satsningarna vill M bland annat stoppa regeringens förslag om ett friår och förslaget till en utökning av extratjänster som arbetsmarknadspolitisk åtgärd, stoppa det så kallade ingångsavdraget och dra ned på biståndet.

V kräver besked – annars samarbete med högerpartier

Under V:s presskonferens kräver Jonas Sjöstedt ett snart besked – redan under morgondagen – av extrabidrag till kommunerna och regionerna.

– Vi är på väg in i en välfärdskris – vi vill snarast ha besked om extrapengar till kommuner. Minst tio miljarder extra är vårt krav, säger han.

Om regeringen nonchalerar kraven och inte ger besked så kommer V att sätta sig ner med M och KD och förhandla upgger Sjöstedt.

Ett utspel som var förväntat enligt SVT:s Elisabet Marmorstein.

– Men hur detta ska finansieras verkar de olika partierna inte vara helt överens om, säger hon i SVT:s direktsändning.

Marmorstein: Viktigt för V att visa inflytande

I en intervju med SVT efter presskonferensen säger Jonas Sjöstedt att han inte är helt överens med M och KD om vilka modeller som behövs för att finansiera extrabidragen, men att han ändå tror att förhandlingar kan leda någonstans.

– Det är så märkligt just nu att S hamnat till höger om M och KD i flera frågor – så med hjälp av dem kan vi vrida politiken åt vänster igen, säger han och tillägger:

– Vi hoppas på en rejäl satsning, och vi pratar gärna med regeringen om detta.

Enligt Elisabeth Marmorstein är det viktigt för Vänsterpartiet nu att visa att de visst har fortsatt inflytande, vilket var den stora segern efter turerna kring arbetsförmedlingens reform. Hur regeringen kommer att ta emot dagens krav från de två partierna är svårt att säga.

– Jag har svårt att se att man på studs går dem till mötes. Alla har olika prioriteringar, och kraven på pengarna ska vägas mot flera andra saker, säger Marmorstein.