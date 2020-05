Korttidspermitteringar dyrare än regeringen trodde – kan kosta 95 miljarder

Under torsdagen höll finansministern en presskonferens där hon gav en överblick av hur svensk ekonomi har påverkats av coronakrisen. Hon berättade även att permitteringssystemet kommer att utökas vilket innebär att kostnadsprognosen skrivs upp till hela 95 miljarder kronor. Från början var 19,5 miljarder budgeterat för stöd vid korttidsarbete.



– Vi gör en betydligt högre prognos än tidigare och förväntar oss att 550 000 personer i genomsnitt kommer att vara korttidspermitterade under året, säger Magdalena Andersson och fortsätter:

– En mycket omfattande reform. Det gör att många arbetstagare som annars hade riskerat att bli arbetslösa istället kan vara korttidspermitterade.

Rapporterade varsel fortfarande större än normalt

Under årets första kvartal sjönk BNP i Sverige med 0,3 procent i jämförelse med det sista kvartalet 2019.

Samtidigt fortsätter företag att varsla personal.

– Antalet varsel uppgick till 1 849 under vecka 19. I början såg vi väldigt, väldigt många varsel med rekordsiffra på över 18 000, och då handlade det framförallt om varsel inom hotell och restaurang. Men i maj har det varit mest inom tillverkningsindustrin, säger Andersson.

”Vill rädda livskraftiga företag”

Magdalena Andersson förklarar att många jobb som försvann under finanskrisen 2008 aldrig kom tillbaka, och menar att permitteringarna ska kunna underlätta för företag att snabbt komma på fötter när coronakrisen är över.

– Syftet är att kunna rädda livskraftiga företag så att de snabbt ska kunna komma tillbaka när läget vänder. Enligt konjunkturinstitutets senaste bedömning har den här reformen räddat 175 000 jobb i Sverige.

Bestämmelserna kring korttidspermittering trädde i kraft den andra april i år och i mitten av april meddelade regeringen att systemet skulle utökas så att arbetstiden skulle kunna minska med upp till 80 procent.

Under en permittering går staten in med ekonomiskt stöd till företaget. Den anställde som blir permitterad går under en period ned i arbetstid samtidigt som denne får behålla en stor del av sin vanliga lön och arbetsgivaren får minskade personalkostnader.