Pernilla: Okända diabetiker en livlina för min dotter

FGM – Flash glucose monitoring

En sensor placeras på huden, vanligtvis överarmen. I sensorn finns en tunn slang som sticker in ca 5 mm i huden. Där mäts blodsockret var femte minut och värdena lagras i sensorn. I Sverige finns enbart ett FGM-system godkänt, Abbotts Freestyle Libre. FGM kräver att användaren själv aktivt skannar sensorn.

CGM – Continuous glucose monitoring

Även här placeras en sensor på huden på magen. I sensorn finns en tunn slang som sticker in i huden. Det finns också sensorer som injiceras under huden och byts efter 180 dagar. Blodsockret mäts kontinuerligt och skickas automatiskt till den separata avläsaren eller en smart mobiltelefon.

Insulinpump

En insulinpump har en reservoar med insulin. Från pumpen går en slang in i kroppen, vanligtvis någonstans på buken. Insulinet pumpas in i en jämn ström. På pumpen kan olika inställningar göras för att styra hastigheten, samt ge bolus- och basaldoser med insulin. Pumpen kräver att man mäter blodsockret, via traditionellt stick i fingret, eller med FGM/CGM, och anpassar pumpens hastighet efter värdena. I Sverige finns ett flertal olika insulinpumpar godkända, även några utan separat slang. Där sitter pumpen direkt på huden i stället med en tunn kanyl in i kroppen.

Källa: Allt om diabetes/ Dagens medicin/ Dagens diabetes