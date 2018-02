Många funktionsnedsatta har svårt att använda internet

Undersökningen har genomförts av föreningen och företaget Begripsam med finansiellt stöd av Konsumentverket och Post- och telestyrelsen (PTS).

Nästan 800 personer med olika funktionsnedsättningar, som använder internet, har svarat på frågan om de tycker att det är svårt eller inte att använda internet.

Svaren har samlats in via en webbenkät, en pappersenkät, telefonintervjuer och mötesintervjuer, under perioden maj-oktober 2017.

Källa: Föreningen och företaget Begripsam