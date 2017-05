Många reaktioner på nyhet att Postnord kan ha tappat bort miljontals brev: ”Var hamnar dom?”

”Plötsligt kommer inte ens viktiga brev fram längre”

”Jo tack, jag har inte fått hem provsvar från undersökningar eller brev som folk har skickat flera gånger....”

”Kul att man missat viktigt läkarbesök pga detta och sen dessutom får en räkning för uteblivet besök”

”Jag har fått ringa till företag för att få nya fakturor för de dom har skickat har inte kommit fram!”

Dessa kommentarer och många liknande har under torsdagen rasat in på SVT Nyheters Facebooksida efter nyheten om att det enligt Postnords egna interna dokument, som SvD Näringsliv tagit del av, kan ha försvunnit miljontals brev under 2016.

”Var hamnar breven?”

Pia från Gimo i Uppland berättar att hon har haft problem med Postnord vid några tillfällen, med paket som inte kommit fram utan bara är ” försvunna”.

Pia från Gimo har råkat ut för flera ”försvunna” paket, men i förrgår kom ett fram.

”Fick ett paket i förrgår som såg ut så här :-( Tur att inget saknades :-)”, skriver hon i dag och bifogar en bild på en försändelse som är ganska så naggad i kanten.

Andra som kommenterat uppgifterna många potentiellt försvunna brev ställer sig frågande till hur de bara kan ”tappas bort”.

”Och var hamnar dom?”

”Men HALLÅ vaddå Försvunnit? Dom måste ju finnas nånstans ( i en hög?) dom kan ju inte gått upp i rök? Om inte postnord har ett brevkrematorium nånstans förstås”, kommenterar en annan person något skämtsamt.

Postnord: ”Jobbar på att förbättra kvalitén”

Per Ljungberg, kommunikationschef på PostNord, säger att han är medveten om och beklagar att försändelser inte levereras som de ska. Samtidigt är han mycket kritisk till skräckuppgiften att miljoner brev försvinner.

– Det finns inte belägg för den statistik som redovisas. Skulle det vara så att miljoner brev försvann skulle vi få mängder av kundsynpunkter om missade försändelser. Som det ser ut i dag får vi varje månad runt 2.000 synpunkter om brev som försvunnit, säger Ljungberg och fortsätter:

– Förra året hade vi totalt 15.000 tusen reklamationer om försvunna brev. Det är ett misslyckande, men vi jobbar redan stenhårt på att förbättra kvalitén.

Men oavsett hur många brev som försvinner så undrar många fortfarande, hur kan brev bara tappas bort?

– Det allra vanligaste är att de har blivit felutdelade. Brev sorteras i maskiner och då kan det bli sorteringsfel och så upptäcker brevbäraren i sin tur inte det. Ibland händer det också att de kan fastna och gå sönder i våra maskiner, eller så råkar man själv slänga ett brev med direktreklamen, säger Per Ljungberg.

Postnord levererar i dag åtta av tio av de brev som skickas inom Sveriges gränser. Om man skulle få någon annans brev rekommenderar företaget att man lägger tillbaka brevet i en brevlåda.