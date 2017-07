Manlig stiftelseanställd hyr billig stuga avsedd för lågavlönade kvinnor

På en hög udde i Nacka, med utsikt över inloppet till Stockholms stad, ligger i dag ett hundratal små semesterstugor.

Det som gör det unikt är att stadgarna föreskriver att företrädelsevis kvinnor med låg inkomst ska få hyra stugorna. Samtidigt bor på heltid just nu, i en av de mest attraktiva stugorna, med strålande utsikt över Saltsjön, en manlig före detta anställd i stiftelsen.

”Ett undantag”

Det bekräftas av stiftelsen Anna Johansson Visborgs minnes styrelseordförande Carina Paulsson som även är ombudsman för fackförbundet LO:s Stockholmsavdelning.

– Man kan väl säga att det är ett undantag, säger hon.

Mannen som fortfarande hjälper stiftelsen ibland med enklare vaktmästarsysslor får enligt Carina Paulsson hyra stugan enligt gällande taxa, det vill säga 11.000 kronor om året. I ett senare mail skriver Carina Paulsson att hon även vill rätta den tidigare uppgiften om en årshyra på 11.000 kronor per år. Den manlige hyresgästen betalar enligt henne 3.500 kronor i månaden.

Stridbar kvinnokämpe

Den stridbara bryggeriarbeterskan Anna Johansson-Visborg var med och grundade en av Sveriges första fackföreningar för kvinnor. Hon kämpade för kvinnors rösträtt och höjda löner.

Hon såg tidigt att många kvinnor trots semesterrätt inte hade råd till ledighet.

Redan på 30-talet började hon bygga upp området med stugor och semesterhem som hon senare donerade till en stiftelse.

Facktoppar hyrde stugor billigt

Under 2004 avslöjades att flera manliga facktoppar själva, till låg kostnad, hyrt några av de mest attraktiva stugorna. Området och stiftelsens ekonomi hade dessutom misskötts under många år.

– Det var ju fel som det var då, säger Carina Paulsson.

Men händer det inte nu igen? Har den mannen som hyr nu fått kontraktet eftersom han känner er i styrelsen?

– Ja, vi känner ju honom men han är också bostadslös, behövande och har låg inkomst.

Finns det inte behövande kvinnor i Stockholm som är bostadslösa?

– Jo det gör det säkert, säger Carina Paulsson.

Avvecklar långtidsboenden för kvinnor

Styrelsen för Visborgstiftelsen har tidigare beslutat att avveckla långtidsboenden för kvinnor och istället ersätta dem med korttidskontrakt.

På fredagseftermiddagen, dagen efter intervjun, återkommer Carina Paulsson per mail. Hon skriver att hon vill göra en rättelse. Mannen som hyr stugan tjänar INTE under inkomstgränsen. Hon skriver också att stugan kan kallas ”förvaltarbostad” och ”trots bostadens enkla skick så har det varit en bra lösning att kunna bistå med en bostad och att stiftelsen samtidigt får in en hyresavgift året om”.

