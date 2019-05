Svensk FN-konferens inställd på grund av kritik från Kina

250 personer hade tackat ja till ett stort evenemang på museet Fotografiska i Stockholm på måndagen för att fira 70-årsdagen av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter under rubriken ”Stand up for human rights”.

FN:s utvecklingsorgan UNDP stod bakom eventet och på programmet fanns bland annat ett samtal mellan företrädare för UNDP och Sveriges bistånds- och utvecklingsminister Peter Eriksson (MP).

Kända regimkritiker

Under det inledande minglet skulle utställningen We have a dream projiceras digitalt. I fotoprojektet visas framträdande Nobelpristagare, konstnärer och aktivister i stora svartvita porträtt.

Den religiöse ledaren Dalai Lama och konstnären och den regimkritiske aktivisten Ai Weiwei finns med bland de 90 porträtten i utställningen.

Inställt på kort varsel

Två timmar innan evenemanget skulle börja skickas ett meddelande till inbjudna deltagare att arrangemanget blivit inställt.

Peter Erikssons pressekreterare bekräftar att återbudet kom samma dag som han var bokad för att medverka. Även andra deltagare som SVT Nyheter varit i kontakt med fick beskedet med kort varsel och utan motivering.

Synpunkter från Kina

Två av varandra oberoende källor bekräftar för SVT Nyheter att det förekommit synpunkter från företrädare för Kina om att Dalai Lama och Ai Weiwei skulle exponeras under eventet.

– Vi har skjutit fram mötet till senare i år på grund av osäkerhet om urvalet av bilder till fotoutställningen. För att säkerställa konstnärernas oberoende ställning beslöt vi att flytta fram eventet. Från flera håll kom synpunkter kring det. Vi ville inte att det skulle stå i vägen för det centrala budskap vi ville föra fram, om framgångarna för arbetet med mänskliga rättigheter, säger Camilla Brückner från UNDP i Köpenhamn till SVT Nyheter.

Är det Kina som utsatt er för påtryckningar?

– Vi kan inte gå in på vilka diskussioner vi haft med våra medlemsstater, säger Camilla Brückner. Hon förnekar dock att frågan om den fängslade svenske förläggaren Gui Minhai diskuterats i sammanhanget.

Den här inbjudan från UNDP med bilder av Dalai Lama och Kinakritikern Ai Weiwei skickades till de 250 gästerna, även till Kinas ambassad. Mötet ställdes in samma dag. Foto: UNDP

En inbjudan om evenemanget med bilder av Dalai Lama och Ai Weiwei gick även till Kinas ambassad, vilket ska ha väckt starka reaktioner, enligt SVT Nyheters källor.

”Vi gör urvalet”

Upphovsmännen till fotoutställningen, Albert Wiking och Oscar Edlund, var inbjudna att berätta om sitt projekt och visa ett urval av porträtten. Utställningen visades första gången 2016 och har visats på åtta olika platser i Sverige.

– Vi hade sett fram emot att vara med i arrangemanget. Det är vi och ingen annan som gör urvalet av vilka bilder som ska vara med, utan undantag. Alla porträtten i utställningen fanns med i den digitala projicering som var planerad, även Dalai Lama och Ai Weiwei, säger Oscar Edlund till SVT Nyheter.

Det är ännu inte klarlagt hur stor notan blir för det inställda evenemanget men UNDP:s uppskattning är än så länge är omkring 200 000 kronor.

Inga kommentarer

UD har inga kommentarer till frågan om påtryckningar från Kina.

Vi har sökt Kinas ambassad för en kommentar.