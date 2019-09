Utrikesminister Margot Wallström avgår

Wallströms avgång förmedlades först i en intervju med Dagens Nyheter. Hon säger till tidningen att familjeskäl ligger bakom beslutet och att hon inte lämnar i protest mot något.

– Jag gör det för att jag vill vara mer med min man, mina barn och mina barnbarn. Det är ju så att ingen av oss blir yngre, och vi har under ganska lång tid levt mer eller mindre åtskilda, säger hon till DN.

Spekulerar inte om efterträdare

Wallström har varit utrikesminister i Stefan Löfvens rödgröna regering i fem år. Hennes avgång innebär nu att att Löfven behöver hitta en ny departementschef redan till på tisdag då han ska läsa upp regeringsförklaringen. Därmed står det klart att två profilerade kvinnliga ministrar lämnar regeringen i höst. Förutom Margot Wallström slutar även arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) som nominerats till ny EU-kommissionär.

– Det kommer in två nya personer som jag är övertygad om kommer vara kompetenta för att klara det här, säger Wallström till SVT.

Foto: Twitter/Margot Wallström

Margot Wallström valde för bara ett halvår sedan att återinträda som utrikesminister för en andra mandatperiod. Hon säger till SVT att det inte var rätt läge att avgå då.

– Jag tyckte inte att det var läge då med den politiska turbulens som uppstod – att också åstadkomma osäkerhet kring utrikespolitiken och vem som skulle företräda Sverige som utrikesminister. Det är kanske aldrig rätt tid.

Om du tänker tillbaka på åren som utrikesministern, är det något du ångrar?

– Det vore väl konstigt om man jobbade intensivt under fem år, och så lämnar man och ångrar inget. Då är man väldigt enögd, säger Wallström och utvecklar senare:

– Jag är inte den som ältar och jag tror att det är bara döda fiskar som simmar med strömmen. En utrikesminister i dag måste visa mod. Man måste våga stå upp. Det är jag stolt över: att i allt det här har vi stått upp för det vi tror för. Vi har alltid pratat om folkrätten, demokrati och mänskliga rättigheter.

”Förstod att det skulle bli konsekvenser”

Du har gjort dig ovän med den israeliska regeringen, har inte det skadat Sveriges intressen?

– Nej, och jag säger inte att det är att vara ovän. De har protesterat mot ett beslut vi tog – att erkänna Palestina – och vi förstod att det skulle bli konsekvenser och att vi skulle användas som avskräckande exempel. Men vi har faktiskt goda diplomatiska relationer med Israel, och det har i övrigt inte påverkat våra kontakter med landet. Jag tror att Carl Bildt råkade ut för i stort sett samma sak eftersom vår politik är att företräda en tvåstatslösning, säger Wallström.

Till Saudiarabien fick regeringen skicka en delegation för att mildra effekten av konflikten med Sverige – gick du för långt där?

– Nej, det visade sig att att jag hade rätt. Då blev det ett väldigt liv och sedan tystnade det. Men det var ju en kombination av att vi sa upp ett militärt samarbetsavtal och dessutom uttalade oss om vad vi tyckte om övergrepp på mänskliga rättigheter. Om det är någon fråga där man har vänt och erkänt att jag hade rätt är det den.

Wallström skriver också om sin avgång på Instagram.

”Under fem år har vi spelat i utrikespolitikens högsta liga. Vi var det första land i världen som lanserade en feministisk utrikespolitik. Vi blev invalda i FN:s säkerhetsråd, där vi under två år var djupt engagerade i arbetet för fred och säkerhet.”, skriver hon och fortsätter:

”Jag lämnar regeringen, men jag tar med mig mitt engagemang. För jämlikhet och jämställdhet. För demokratin, friheten och freden. För en kärnvapenfri värld.”

Löfven: ”Mött stor respekt”

Stefan Löfven uppger i ett skriftligt svar till SVT Nyheter att Sverige med Margot Wallström som utrikesminister mött stor respekt och uppskattning runt om i världen.

– Vår aktiva och framgångsrika utrikespolitik är förstås en viktig del i detta, säger Löfven.

– De här fem åren har varit omvälvande i världspolitiken. I denna oroliga omvärld har Wallström alltid stått upp för jämställdheten och jämlikheten, för diplomatin och freden. Jag tror att det är en förklaring till att hon är så omtyckt och respekterad – både i Sverige och i världen, fortsätter han.

Löfven uppger vidare att han i samband med riksmötets öppnande på tisdag kommer återkomma till frågan om vem som blir Sveriges nästa utrikesminister.

”Väldigt tungt jobb”

Margot Wallström har varit en engagerad politiker under lång tid. Hon satt för första gången i riksdagen 1976 – när Olof Palme var statsminister.

SVT:s utrikesredaktör Ingrid Törnqvist tror att ansträngningen i hennes nuvarande tjänst samt det rådande världsläget kan ligga till grund för hennes avgång.

– Att vara utrikesminister är säkert ett väldigt tungt jobb. Hon har också pratat om att läget i världen är tungt just nu. Det kan spela in att hon inte ser att hon har så stora möjligheter att påverka världsläget just nu, säger hon.