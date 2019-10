Över 100 operationer inställda efter materialkaos

Regionerna i Uppsala, Örebro, Västmanland, Dalarna och Sörmland bytte leverantör av sjukvårdsmaterial den 1 oktober – då blev det kaos. Totalt har över 100 operationer ställts in i Uppsala och Västmanland på grund av att nödvändiga förbrukningsartiklar uteblivit. Dessutom är minst 75 planerade operationer inställda från måndag.

– Det kommer att ta långt tid innan problemen är lösta, vi ser ingen förbättring alls, säger Akademiska sjukhusets chefsläkare Mikael Köhler.

Han menar också att det finns risk för patientskador och att det kommer att förvärra vårdköerna.

Uppsala:

På fredagen avblåstes det regionala stabsläget i Uppsala. Men på Akademiska sjukhuset behåller man stabsläget lokalt och operationsstoppet förlängs till tisdag. Hittills har 97 operationer ställts in i regionen.

Västmanland:

Region Västmanland ställer in minst 40 planerade operationer på måndag, uppgav sjukhusdirektören under fredagen. Enligt DN har de redan ställt in runt 30 operationer under torsdagen och fredagen.

Dalarna:

Region Dalarna har haft problem med leveranser sedan den 3 oktober. Från måndag ställs totalt 35 planerade operationer in.

Örebro:

Läget ser dock bättre ut för Region Örebro, där man under fredagen meddelade att man klarar att bedriva normal vård över helgen och eventuellt in i nästa vecka.

Sörmland:

Region Sörmland skriver på sin sajt att de bedömer att de kommer att klara vårdsituationen över helgen och in i början av nästa vecka.