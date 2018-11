Mats Knutson: Viktigt för M att visa att de försöker driva igenom sin politik

Varför tror du Moderaterna tänker lägga fram en egen budgetmotion? Vad har de att vinna på det?

– Det är viktigt för Moderaterna att visa sina väljare att de försöker driva igenom sin politik i riksdagen, trots det komplicerade parlamentariska läge som råder. Moderaterna riskerar annars att uppfattas som undfallande mot regeringen. Moderaternas partiledning är också känslig för kritik från Sverigedemokraterna att man inte på allvar försöker driva igenom sin politik. Det var ju kritik som SD riktade mot Alliansen under stora delar av förra mandatperioden.

Om M lägger fram en egen budgetmotion, har den större chans att röstas igenom i riksdagen än regeringens övergångsbudget?

– Både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna verkar sugna att rösta på Moderaternas budgetmotion. Sverigedemokraterna har inte gett definitivt besked ännu men mycket tyder på att de i slutändan väljer att göra det. I så fall har denna konstellation fler mandat i riksdagen än de rödgröna partierna. Utslagsgivande blir då vad Centerpartiet och Liberalerna gör, och det vet vi inte ännu.

”C och L kan välja regeringens budget”

– Däremot vet vi att både C och L varit kritiska till att Moderaterna lägger en egen budgetmotion. C och L ser det som ett sätt för M att koppla ihop budgetfrågan med regeringsbildningen, vilket de inte anser är lämpligt. Det kan leda till att C och L till slut väljer att rösta för regeringens övergångsbudget. Lägger de ner sina röster vinner M-budgeten.

Vad blir konsekvenserna om Moderaternas budget antas av riksdagen?

– Det beror naturligtvis på vad den innehåller. Vi ska inte räkna med några revolutionerande förslag på grund av att tiden är så knapp till den nya budgeten ska börja gälla. Men det skulle kunna handla om någon eller några skatteförändringar, lite mer pengar till polisen, kanske till försvaret också.

”En ny regering kan riva upp budgeten”

– Röstas det här igenom av riksdagen måste regeringen verkställa besluten. Det skedde senast hösten 2014 när Alliansens budget röstades igenom av riksdagen. Nu är läget dock ett annat eftersom regeringsbildningen ännu inte är klar. Men när en regering väl kommer på plats kan den förstås riva upp den budget som riksdagen antar i december. En ny regering kan lägga en ändringsbudget till riksdagen och försöka få igenom den. Förändringar som gäller inkomstskatter kan dock bara ske vid årsskiften.

”Tror inte S lägger egen budgetmotion”

Socialdemokraterna har inte bestämt sig för om de också ska lägga en egen budgetmotion, i fall M gör det. Vad skulle i så fall skillnaden kunna bli mot regeringens övergångsbudget – S sitter ju också i regeringen?

– Teoretiskt skulle Socialdemokraterna kunna lägga en egen motion med olika vallöften, men jag tror inte att de kommer att göra det. I så fall riskerar de ju att stöta bort Centerpartiet och Liberalerna och därmed möjligheten att få sin övergångsbudget genom riksdagen. Det är fullt tänkbart att C och L stödjer en i stora drag opolitisk övergångsbudget, men skulle Socialdemokraterna börja lägga fram partipolitiska förslag kommer de inte att stödja det.