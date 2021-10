Mats Melin: Folkhälsomyndigheten missbedömde smittspridningen

Smittspridningen i Sverige tog fart under slutet av februari 2020. Viruset spred sig främst via resenärer som varit i Italien och Österrike. Och efter vecka nio, då Stockholm och flera andra län hade sportlov, inträffade nästan all smittspridning inom landet, enligt coronakommissionens andra delbetänkande.

Kommissionen slår fast att den svenska beredskapen var undermålig och hanteringen senfärdig. Dessutom underskattade Folkhälsomyndigheten troligen omfattningen av smittspridningen under våren 2020. Det säger kommissionens ordförande Mats Melin i Aktuellt.

– Den koll på smittspridningen man hade var antalet som var inlagda på sjukhus, på iva och avlidna. Med det är saker som inträffar ganska sent i ett sjukdomsförlopp.

Kommissionen har analyserat ytterligare markörer. Man har till exempel tittat på hur många personer som var långtidssjukskrivna med luftvägssymtom under våren 2020.

– Allting tyder på att smittspridningen var betydligt större, till och med under de två första veckorna i mars, än vad jag tror att Folkhälsomyndigheten hade koll på, säger Mats Melin.

