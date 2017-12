”Jag är livrädd!” – nu vittnar 133 hedersförtrycka kvinnor om sin utsatthet i #underytan

Uppropen #utanskyddsnät och #intedinhora har synliggjort sexuella övergrepp som begås bortom arbetsplatsen regelverk och långt från samhällets skyddsnät. Under hashtaggen #underytan vittnar nu hedersförtryckta kvinnor anonymt om tvångsäktenskap, våld och övergrepp.

Initiativtagare till uppropet är journalisten och personalvetaren Galaxia Elias. Hon kom till Sverige från Syrien 2011 och har sedan unga år jobbat med frågor som rör hedersrelaterat våld. Bland annat är hon engagerad i riksorganisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime.

Dubbelt utsatta

Hon har intervjuat sex kvinnor som lever under religiöst hedersförtryck. Samtidigt har hon varit i kontakt med ytterligare ett tjugotal kvinnor.

Men det har varit väldigt svårt att få dem att berätta sin historia, även anonymt. Många är rädda att vänner, familj eller bekanta ska upptäcka dem.

Därför har vittnesmålen, till skillnad från de 60-talet branschupprop som kommit i kölvattnet av me too, samlats in via mejl. En sluten Facebookgrupp har i stället fungerat som en diskussionsyta och ett forum där deras livssituation och berättelser synliggörs.

– De är rädda att det ska hända dem något, att de ska bli igenkända, eller så känner de en skam och dåligt samvete över att prata om vad som händer inom deras familj, bakom stängda dörrar. Många av kvinnorna lever under förtryck eller i rädsla för att förlora sina liv, säger Galaxia Elias till SVT Nyheter.

”Ingen har tänkt på de här kvinnorna”

Syftet med uppropet är att synliggöra kvinnornas utsatthet och sätta deras problem på agendan.

– Alla ska veta att de finns. Som offer för sexuella trakasserier, våld, hedersvåld och förtryck är de dubbelt utsatta. Skådespelarna, läkarna, juristerna och nästan alla andra branscher har haft sina me too-upprop men jag tror inte att någon har tänkt på de här kvinnorna, och att de kan tillhöra vilken bransch som helst.

– Det här handlar också om mänskliga rättigheter, att vi måste förbättra integrationen. Det finns människor i Sverige som är födda här men lever ett helt annat liv än de flesta.

Hittills har vi 133 kvinnor som har skrivit under uppropet. En siffra som sakta ökat. Samtliga har utsatts för hedersrelaterat våld, förtyck och trakasserier.

SVT Nyheter publicerar nedan några berättelser som Galaxia Elias har samlat in de senaste veckorna under #underytan. En del är sammanfattade av henne, andra direkt återgivna citat.

”Han våldtar, förnedrar och misshandlar mig. Han är beroende av porr och vill testa det han ser på mig. En gång berättade jag till en släkting för att jag var desperat och så nere. Jag trodde att hon skulle hjälpa mig, men jag blev utskälld. Hon sa att det här var en familjeangelägenhet och att mannen har rätt till sin frus kropp. Att bara ouppfostrade kvinnor snackar skit om sina män och skvallrar om sina sexliv!”

***

”Jag blev tvungen att gifta mig med en man som jag ogillar. Det var en snabb lösning min familj ordnande när de upptäckte att jag hade en pojkvän. Min pojkvän fick stryk då. Min nuvarande man är våldsam och kräver att ha sex med mig även när jag inte vill eller är sjuk. Min familj står alltid på hans sida.”

***

”Jag vet inte om jag orkar berätta om det jag varit med. Jag är både utsatt för sexuella trakasserier och våld sedan jag var liten. Jag berättar kanske någon gång! Då är jag starkare och samhället är friskare förhoppningsvis. Nu är jag livrädd!”

***

”Jag skriver under uppropet anonymt men berättar inte. Tänk om han tar barnen från mig!”

***

”Vet din blivande man att du inte är oskuld?” Frågade läkaren. Blodet i mina ådror frös till is. Min mamma började skrika och svära åt mig. 'Har du haft sex med din fästman?' Jag skakade nej på huvudet. Vem då? När? Hur? Frågar mamma. Inget kunde jag säga. Jag har aldrig haft sex med någon och visste inte riktigt hur det går till ens. Min mamma började slå mig med båda händerna och slå på sitt huvud däremellan. Läkaren lugnade ner min mamma och hällde åt henne ett glas vatten. Han sa att han kan hjälpa till med en liten operation som skulle få min oskuld tillbaka.”

***

”Han skjutsade mig till skolan fram och tillbaka för att skydda mig från främlingar som ville ofreda mig. På vägen drog han snuskiga och sexistiska skämt. Han tafsade på mig och sedan han [...] Flera gånger tänkte jag hoppa av skolan för att bli av med honom. Han är min kusin och än idag besöker han oss med sin fru. Hans blickar och kroppsspråk gör att jag känner mig naken, de sliter sönder min integritet. Jag hatar att se honom.”

En sammanställning som SVT:s Agenda har tagit del av visar att flera kommuner larmat om en ökning av anmälningar och ärenden som gäller hedersförtryck. Allt fler ringer också den nationella stödtelefonen och larmar om hedersrelaterat våld och förtryck. I september togs 71 ärenden emot, den högsta siffran sedan stödtelefonen infördes 2014.