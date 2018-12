Mellandagsrean inte längre störst

Den nätbaserade tjänsten Prisjakt har jämfört förra årets mellandagsrea med årets ”Black Friday”, som numera betraktas som startskottet för julhandeln. Jämförelsen visar att intresset för att konsumera var 73 procent större under Black Friday.

– I takt med att e-handeln växer fram så blir handeln mycket mer kampanjdriven. Då är det inte lika viktigt att handla på mellandagsrean. Den är inte längre ”the one and only”. Vi har många andra stora reor under året, säger Carl Vult von Steyern som är nordenchef på Prisjakt.

Forskare bekräftar bilden

SVT Nyheter har talat med forskare som bekräftar bilden av en snabbrörlig marknad.

– Handeln har på ett sätt skapat den här situationen själva genom att hela tiden använda prisvapnet i jakten på kunder, i stället för att använda andra saker för att konkurrera, säger Ulf Johansson, professor i marknadsföring på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Enligt Prisjakt är en av förklaringarna till det minskande intresset för mellandagsrean att kunderna har börjat reagera på hetsen kring reorna och konsumtionen. Ett exempel på det är kampanjen White Monday, som går ut på att man inte ska handla någonting alls.