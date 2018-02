Snöandet fortsätter utmed Östersjökusten: ”Antagligen hela helgen”

Det häftiga snöfallet längs med Östersjökusten har på sina håll lamslagit flyg-, tåg- och busstrafiken de senaste dygnen. Fem personer konstaterades avlidna i samband med snöovädret, människor snöades in i sina hus, byggnader har kollapsat och kostnaden för skadorna beräknas uppgå till miljontals kronor.

Flera decimeter snö har fallit i området. I byn Gåltjärn nordväst om Härnösand uppmättes på fredagsmorgonen det högsta snödjupet i Sverige – hela 175 cm.

Än är snöandet inte över – under helgen väntas runt en decimeter falla i trakterna söder om Norrlandskusten.

”Blåst och snöbyar”

– Det kommer att ligga på med blåst och snöbyar i Gästrikland och längs Upplandskusten till lördagen, antagligen hela helgen. Under natten till lördag blir det även snöfall över Östergötland och Sörmland, runt 5-15 cm. Även Kalmar län kan drabbas, och det kan bli besvärligt på vägarna, säger SVT:s meteorolog Jannicke Geitskaret.

Under helgen växer ett högtryck in norrifrån, med nordostliga vindar vid ostkusten, som kan leda till mindre snökanoner från södra Norrlandskusten och söderut under helgen. Kommande vecka lugnar vädret dock ned sig.

– Det blir ganska kallt i hela landet. Till och från blir det mindre, lokala snöfall, men även lite sol.