Ännu mer snö på väg in över landet – flera klass 1-varningar

Klass 1-varningar har utfärdats för Götaland och Svealands östra delar då nytt snöfall drar in söderifrån under lördagen.

I Stockholm och Uppland kan det komma upp till 15 centimeter snö och i Götaland 5-10 centimeter.

– Detta gäller från i kväll in på söndag morgon, det är på natten som det kommer snöa som mest, säger Henrik Reimer på SMHI till TT.

Det kommer snöa som mest intensivast under natten, uppger SMHI och det gäller främst i södra Götaland, Skåne och Blekinge.

Klass 1-varning kvarstår i Gävleborg

Fredagens snöfallsområde för östra Svealand och Gävleborg rör sig nu norrut under lördagen och kommer dra sig in över södra Norrland. SMHI:s klass 1-varning för Gävleborgs län gäller därför även under lördagen då störst mängd snö väntas där, uppger SMHI.

Ta det lugnt i trafiken

Liksom under fredagen, uppmanas även försiktighet i trafiken även under helgen. Under fredagen var det många olyckor på vägarna och två personer omkom.

– Man behöver god tid på sig i sådant här väglag, därför bör trafikanter sakta ned och se till att hålla avstånden, säger SVT:s meteorolog Åsa Rasmussen.