Meteorologen: Nu kommer hösten – men bara på en snabbvisit

Den meteorologiska hösten, det vill säga en dygnstemperatur under 10 grader fem dagar i rad, är sen i stora delar av landet. Än så länge är det bara i delar av fjälltrakten och allra högst upp i norr som det är meteorologisk höst.

– Om man tittar på höstens normala ankomst så är den något sen. Innan den tionde september borde större delen av Norrland ha fått höst, säger Nitzan Cohen och syftar på att det i nuläget inte ser ut att bli så.

Tidig entré lokalt

Lokalt gjorde dock hösten en tidig entré. Först ut var Tarfala i norra Lapplandsfjällen och Naimakka vid den finska gränsen i Lappland den 2 augusti, följt av Stekenjokk i sydligaste Lapplandsfjällen den 3 augusti. Men efter en tidig start, är den nu något försenad jämfört med ordinarie tidtabell som baseras på referensåren 1961–1990.

Exakt vad den sena hösten beror på är svårt att svara på. Enligt Nitzan Cohen finns det många faktorer som kan spela in.

Under torsdagen drar regn in över östra Svealand som senare sprider sig vidare norrut. I inre Norrland får man räkna med större regnmängder och någon enstaka åskknall på en del håll. Längre söderut blir det växlande molnighet med regn – och åskskurar som letar sig in över västra Götaland och västra Svealand.

Höstvädret kortlivat

Lite regnrester hänger kvar längst i norr under fredagen, samtidigt som ett nytt regnväder drar in från sydväst.

– Flera lågtryckspassager med regn drar in under veckan.

Till helgen drar ännu ett regnområde in från sydväst och fortsätter vidare norrut. Det ostadiga vädret fortsätter under helgen med ett lågtryck som drar upp rakt söderifrån – vilket ger extra osäkra väderprognoser.

Höstvädret ser dock inte ut att bli särskilt långlivat. Redan nästa vecka ser det ut att bli något varmare på sina håll med temperaturer på uppemot 15-20 grader, säger Cohen.