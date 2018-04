Meteorologen svarar på 10 frågor om vårvädret

1. Hej! Jag har hört att du inte gillar varmt väder, men inte hört varför?/Mikael B

@MikaelB – Tycker det blir jobbigt när man svettas ut att ”göra något”. Jag vill kunna röra mig och göra saker även på sommaren, så typ 22-25 grader passar mig utmärkt.

2. Tänkte försöka mig på att grilla hela helgen här i Västerås. Hur ser prognosen ut för mig? /Peter Wollgård

@PeterWollgård – Tänkt på gräsbrandfaran bara. Och det blir inte lika varmt i helgen som i dag, men fortsatt mycket sol, framför allt i morgon.

3. Hur varmt blir det i Haparanda? /Olle

@Olle – Vårvärmen längst i norr är minst sagt trevande nu, för såväl helgen som början av nästa vecka blir sval och ostadigt med såväl regn som blötsnö. Därefter får vi se hur det går...

4. Hur ser solchanserna ut inför Valborg i Uppsala? /Adam

@Adam – Lite långt fram än för att säga något exakt om sista april i härliga Uppsala. Men eftersom hela nästa vecka ser ganska sval och rätt ostadig ut så skulle det förvåna om det hinner bli varmt till 30 april. Men osvuret är bäst.

5. Vet du hur det blir med pollen i helgen? Undrar främst hur det ser ut kring Stockholm. Trist om man inte kan vara ute i det fina vädret... /Allergiker

@Allergiker – Pollenprognosen hittar du här: https://www.svt.se/vader/pollenprognos/

6. Finns det risk för att det kommer att börja snöa igen i södra Sverige? /Frusen

@Frusen – Södra Sverige är stort. Skulle förvåna om det kommer snöa något mer i Götaland dock, men helt uteslutet är det inte. Det var väl i fjol som vi hade första uppmätta snötäcket på Öland i maj månad...

7. Varför är det så svårt att göra prognoser? Gårdagens väder var olika mellan olika leverantörer, som mest skilde det 10 grader, där en gissade på att det skulle vara 13 grader och moln, och den andre 23 grader och sol. Gällde Skövde. /Jan

@Jan – Oj, ska jag svara på denna tar det hela dagen... men har skrivit lite kort om det i en krönika, som du hittar här: https://www.svt.se/vader/som-att-titta-pa-fotboll-genom-ett-sugror

8. Hur kan ni vara så bra på att ganska lokalt spå vädret? Här i Göteborgsområdet slår prognosen oftast in helt rätt. /Astrid Svenborg

@AstridSvenborg – Åh, tack. Äntligen någon som skriver uppskattande om våra prognoser. Annars är det mest gnällspikarna som hörs. Väderprognoser är en extremt komplex kunskap där det gäller för oss meteorologer att översätta de mängder med olika förslag som datamodeller spottar ut sig och värdera och kommunicera osäkerheten och eventuella utvecklingar till slutanvändaren. Och prognoserna har blir avsevärt mycket bättre de senaste decennierna.

9. Blir det en varm sommar i år? Kall vinter = varm sommar? /David

@David – Finns ingen koppling mellan vinter- och sommarvädret.

10. Hur är det med vattentemperaturerna så här års? /Aleccander

@Aleccander – Att värma upp vatten tar längre tid än att värma upp land, så hav och sjöar släpar alltid efter med temperaturen under vår och försommar. Solåret vänder ju vid midsommar, men väderåret först ungefär en månad senare, och det beror just på allt vatten som gör att väderåret släpar efter. Men om man gillar att bada kallt så är det bara att hoppa i nu! Vi har redan fått in bilder från tittare som gjort sina premiärdopp i havet.