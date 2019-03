Vårvädret långt borta – regn, snö och hårda vindar väntar

– Det som är mest anmärkningsvärt med det vi har nu är att det är så pass omfattande, det är regn och snö i hela landet. Och ganska stora snömängder, säger SVT:s meteorolog Per Stenborg.

Vårvärmen dröjer

Under onsdagskvällen föll snön som sedan följdes av regn och mildare luft. Det innebär att det på vissa håll i Svealand uppstår ishalka på vägarna. Stora delar av Norrland får klart väder och temperaturen närmar sig 30 minusgrader natten till torsdag.

I mellersta Sverige varierar det mellan molnigt och klart och i söder kommer regn och blötsnö att falla vilket gör att våren känns avlägsen.

– Det kommer vara mer vinterlikt än framför allt slutet av februari, för då var det extremt varmt, det är lite av ett bakslag så här i mars, naturligtvis.

Risk för minimal sikt

I norr är omkring tre decimeter snö att vänta under fredagen och sedan ytterligare någon decimeter under helgen.

– Det snöar rätt bra och framför allt snöar det väldigt länge. I Västerbotten slutar det inte på fredag utan hänger kvar till lunchtid på söndag, säger Per Stenborg.

Han varnar för snörök och mängden snö kan göra trafikläget besvärlig på vissa håll.

Kyligt och ostadigt

Snövädret som passerar nu följs av lite kallare luft som sipprar ner över landet och letar sig söderut och under helgen passerar en blandning av snö och regn framför allt över Götaland.

– Det kommer vara fortsatt kyligt och ostadigt med regn och snöinslag långt söderut i landet. Möjligtvis kan det vända till nästa helg, men det är väldigt osäkert än så länge.

Hård vind i söder

I söder tilltar västvinden bakom det bortflyende regnet när ett band med kraftiga vindar rör sig österut under eftermiddagen och in på kvällen, kulminerar i väster och når Gotland under kvällen.

På vissa håll kan vinden lokalt ligga på upp till 24 sekundmeter medan det i Skåne ligger en klass 2-varning för stormbyar, med en vindstyrka på 25-27 sekundmeter.

– Det är byvinden in över land som är den anmärkningsvärda. Det finns risk för att de här stormbyarna kan knäcka träd och slita loss takpannor, men den är relativt kortvarig – det kommer blåsa rejält ett par timmar innan det avtar.