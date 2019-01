Migrationsverkets växeltelefon kapad – möts av hotfull röst

På sin Facebooksida bekräftade Migrationsverket att man haft tekniska problem med sin telefoni:

”Vi har för tillfället tekniska problem med vår telefoni. Det gör att det kan vara svårt att komma fram till Migrationsverkets kontaktcenter. Vi arbetar med problemet med högsta prioritet och beklagar de besvär detta kan orsaka”.

Har kontakt med operatören

Linn Nilsson, presskommunikatör på Migrationsverket, bekräftar att myndigheten har kontakt med sin telefonoperatör för att komma tillrätta med problemet:

– Vi har löpande kontakt med vår telefonoperatör, som vi vet har gjort en uppdatering under natten. Vi känner till att det har varit problem under morgonen, säger hon.

Vid klockan 09.30 ska växeln åter vara i full funktion, uppger Migrationsverket. Vad orsaken är till det fel som varit och hur den hotfulla rösten kommit in i systemet är något man nu utreder.

”Det här är naturligtvis allvarligt och utreds med högsta prioritet”, säger Irene Sokolow vid Migrationsverket

– Det är klart att det är allvarligt och vi undersöker just nu om det här är någonting som är planerat eller om det finns andra omständigheter som kan få sin förklaring. Det här är någonting som vi undersöker just nu, säger presskommunikatör Irene Sokolow till SVT Nyheter Öst.

Senare under måndagen säger Migrationsverkets presschef Per Ek att telefonproblemen troligtvis inträffade i samband med att operatören under natten gjorde en uppdatering.

– Vi vet att telefonoperatören gjorde en uppdatering under natten och flera drabbades av telefonproblem, säger han.