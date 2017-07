Miljöministern försvarar ny kilometerskatt

Vägslitageavgift (även kallad kilometerskatt), där tung trafik beskattas baserat på hur lång sträcka fordonen kör, var ett vallöfte från Stefan Löfven inför valet för tre år sedan. Men efter hård kritik drog regeringen plötsligt tillbaka förslaget i februari i år, bara veckor innan en utredning på temat skulle presenteras.

Under fredagen rapporterade SVT Nyheter att regeringen nu åter plockat fram förslaget och gett flera myndigheter uppdraget att fortsätta utreda införandet av en kilometerskatt.

– Det vi vill undersöka är möjligheten att göra en differentiering, alltså ta ut olika mycket avgifter i olika delar av landet. Vi vill ha en lägre avgift i de glesare delarna av landet, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

Syftet med skatten är att flytta över transporter från vägar till järnvägar och vatten och därigenom göra transportsektorn mer miljövänlig.

Kritik från Centerpartiet

Att kilometerskatten nu dammas av och plockas fram igen har mött hårt kritik från Centerpartiet.

– Jag är extremt förvånad över att man tar upp det igen, kritiken mot avståndsbaserad skatt är lika stor då som nu. Regeringen är fullständigt tondöv, säger Anders Åkesson, talesperson för transporter för Centerpartiet.

Men miljöministern försvarar kilometerskatten och slår tillbaka mot sina kritiker.

– Centerpartiet är helt fast i att det tror att bränslen är hela transportpolitiken. Och det har de inte något som helst stöd för i forskning, säger hon, och fortsätter.

– Det handlar bara om att de vill komma undan frågor som de tycker är jobbiga, vilket betyder att de lämnar walk-over när det gäller frågan att klimatanpassa våra transporter, säger hon.

”Sverige avviker från andra länder”

Hon menar att det är Sverige som är avvikande som inte har den här typen av avgifter, till skillnad mot många andra länder.

– Dessutom har vi ett system i dag som i praktiken bara betalas av svenska lastbilschaufförer. Så centern kramar en beskattning som slår hårdare mot svenska chaufförer än mot utländska, säger hon.

Men hur skulle det gå till rent praktiskt att införa en kilometerskatt?

– Med gps-teknik är det en ganska enkel sak att få till rent tekniskt. Frågan är om det är lika enkelt skattetekniskt.

Det låter som att det krävs väldigt mycket administration och kontroller för att få det att fungera?

– Med dagens teknik vet de företagen som jobbar med logistik exakt var deras lastbilar är varje minut. Men vi måste se över hur vi kan få till bästa möjliga styreffekt med den nya skatten.

Plockade fram förslag igen under Almedalsveckan

Anders Åkesson, talesperson för transporter för Centerpartiet, kritiserar även regeringen för tidpunkten.

– Att smyger in det under Almedalsveckan tolkar jag det som att man vill få det att flyga under radarn, för kritiken var oerhört massiv senast, säger han.

Miljöminister Karolina Skog (MP) svarar:

– När vi bestämde oss för att inte gå vidare helt med utredningens förslag så berättade vi då vad vi avser att göra. Nu genomför vi det. Det är ingen stor sak.