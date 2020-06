”Min pappa hostade blod – fick rådet att stanna hemma”

– Låt min pappa vara den sista som har blivit bemött på det viset. Hjälp fler människor och ta dem på allvar, uppmanar Halima Sheikh Muhiadiin.

Precis innan ambulansen kom filmade en av döttrarna Abdirahmaan Sheikh Muhiadiins kamp för att få luft. Videon är riktigt otäck. Hans andning är tung och extremt snabb. Det råder inget tvivel om att Abdirahmaan är mycket nära att dö.

Göteborgsfamiljen berättar att de ringde sin vårdcentral flera gånger, inte minst för att Abdirahmaan hade hög feber och dessutom hostade blod. Men han uppmanades att stanna hemma och kurera sig med Alvdeon och hostmedicin.

– De trodde att jag överdrev men det gjorde jag inte. Jag upprepade hela tiden ”snälla vi behöver hjälp”, säger hustrun Hiba Ismail.

Abdirahmaans 22-åriga dotter Halima fyller i:

– Min mamma förklarade att pappa hostade blod men de sa att slemhinnorna i halsen kanske var irriterade och att vi skulle pröva hostmedicinen i några dagar.

Syremättnad på 40 procent

Till slut ringde Halima efter en ambulans. I journalerna kan man se att Abdirahmaan bara hade 40 procents syremättnad i blodet när han kom till sjukhuset. En katastrofalt låg nivå. Han led av svår lung- och njursvikt och hade blodproppar i både lungorna och i hjärtat.

Efter en månad i respirator avled Abdirahmaan, bara 49 år gammal.

Vårdcentralens chef vill inte ställa upp på en intervju eller kommentera händelseförloppet. Hon hänvisar till patientsekretessen.

Vi frågar hustrun Hiba Ismail om hon tror att kommunikationssvårigheter kan vara en förklaring till att vårdcentralen inte förstod henne när hon ringde.

– Nej de förstod mig riktigt. Men de ville inte att vi skulle komma eftersom de var rädda för smitta.

Du såg ju hur svårt han hade att andas. Varför ringde inte du ambulansen tidigare trots det vårdcentralen sa?

– Jag litade på dem, de sa att vi skulle stanna hemma och då gjorde vi det, säger Hiba Ismail.

Små marginaler

Data som SVT rapporterade om igår visar att många covidsjuka kommer in farligt sent till sjukhusen med mycket små marginaler kvar. Skälen till att man kommer in sent är flera. Men läkare som vi har talat med vittnar om flera fall där olika instanser inom vården har uppmanat svårt sjuka patienter att just stanna hemma.

– Vi har patienter där anhöriga berättar att man har ringt gång på gång och fortfarande fått rådet att stanna hemma. Det tror jag är ett farligt råd som man inte egentligen ska följa, säger IVA-överläkaren Kai Knudsen på Sahlgrenska sjukhuset.