Ministerns språkkonsult jobbade via misskött bolag – hade kunnat stoppas från uppdrag

2013 tecknade utbildningsbolaget Företagsuniversitetet ett avtal med regeringskansliet om språktjänster. Där framgick att regeringskansliet måste ge ett skriftligt godkännande om Företagsuniversitetet skulle anlita någon underleverantör.

Men något skriftligt godkännande skaffade man aldrig för en underleverantör som några år senare skapade både rubriker och kritik: den språkkonsult som hjälpte bland andra landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) med talskrivning på engelska, och genererade fakturor på hundratusentals kronor.

Regeringskansliet har uppfattat konsulten som anställd av Företagsuniversitetet, medan han i själva verket jobbat som underleverantör via ett eget bolag sedan 2013.

Ett bolag som SVT Nyheter nu kan avslöja har misskött sina skatteinbetalningar under 2016 och 2017, så mycket att Skatteverket i juni 2017 drog in bolagets F-skattsedel. Bolaget förlorade därmed rätten att betala in skatter och avgifter för sin personal.

”Hade påverkat”

Men konsulten kunde fortsätta jobba för regeringskansliet ända fram till november. Ända fram till i dag säger sig näringsdepartementet inte ha känt till skatteproblemen.

”Om det hade varit aktuellt att godkänna /konsultens/ företag såsom underleverantör så hade indragningen av F-skattsedel påverkat vårt bedömning av företaget. Våra krav är att leverantörer och deras underleverantörer ska sköta sina åligganden avseende inbetalning av skatter och avgifter” skriver en av departementets chefer, Anna Sandahl, till SVT Nyheter.

Företagsuniversitetets vd Stefan Haglund ställer inte upp på någon intervju, men skriver till SVT Nyheter att Företagsuniversitetet 2013 gav en muntlig information till regeringskansliet om konsultens bolag. Han vill inte berätta vilka man informerade, men medger att det ”hade varit bra om ärendet behandlats skriftligt i båda riktningarna”. Han uppger också att man förutsatt att regeringskansliet varit införstådda med upplägget eftersom konsultens bolagsnamn syntes på olika dokument.

När det gäller den indragna F-skattsedeln skriver Stefan Haglund att han inte fick kännedom om den förrän i december, då uppdragen för regeringskansliet redan var avslutade. Han såg därför ingen anledning för Företagsuniversitetet att informera regeringskansliet – trots att man fortsatt ha en omfattande kontakt om de fakturor som regeringskansliet ifrågasatt.

SVT Nyheter har upprepade gånger sökt den kritiserade språkkonsulten som inte återkommit.