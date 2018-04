Minnesdag för terrorattacken på Drottninggatan

Ett helt år har gått sedan terrordådet på Drottninggatan. Såren är ännu inte läkta och många frågetecken kvarstår. För att hedra de som dog och skadades i lastbilsattacken, arrangerar Stockholm stad tillsammans med regeringen en särskild minnesgudstjänst och en minneskonsert under lördagen.

Minnesgudstjänsten i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm leds av kyrkoherden Annika Millde

– Jag var själv där i närheten av Drottninggatan när det hände och jag möttes av människor som sprang. På deras miner förstod jag ganska snabbt vad som hade hänt, säger Annika Millde, kyrkoherde på Adolf Fredriks kyrka som leder minnesgudstjänsten.

Förtröstan och hoppfullhet

De inbjudna gästerna är anhöriga och särskilt drabbade. Också de som hjälpte till under dagen, som polis, ambulanspersonal och räddningstjänst kommer att närvara. Dessutom representanter för det officiella Sverige.

– Vi befinner oss nu i påskens och uppståndelsens tid och ett av budskapen där är att ljuset är starkare än mörkret. Att livet är starkare än döden, säger Annika Millde som hoppas att gudstjänsten ska ge förtröstan och hoppfullhet.

Eftermiddagens minneskonsert äger rum på stora scenen i Kungsträdgården och är öppen för allmänheten. Utöver musikframträdanden av bland andra Malena Ernman, Stephen Simmonds och The Get Up Soul Choir kommer också statsminister Stefan Löfven hålla tal.

Foto: TT

”Tillsammans i både sorg och hopp”

Enligt Stockholm stad ska den här dagen, utöver att hedra offren och deras anhöriga, också vara en dag som ska ”påminna om att Stockholm är och ska vara en öppen och demokratisk stad”.

– Den här gudstjänsten kommer handla om att vara tillsammans i både sorg och hopp. Det passar också i tiden nu när vi går mot vår – det finns till och med ett spirande hopp i naturen nu, säger Annika Millde.