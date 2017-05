Minst 150 länder drabbade av it-attacken

– Den globala räckvidden är utan motstycke, säger Europolchefen Rob Wainwright i brittiska ITV:s program Peston on Sunday.

– Många av dessa offer är företag, även stora sådana, säger Wainwright.

Attacken tog fart i fredags då viruset WannaCry började sprida sig och låsa användares datorer med krav på lösen för att datorerna skulle lösas upp. Viruset utnyttjade ett säkerhetshål i operativsystemet Windows.

Europol befarar att antalet drabbade kommer att gå upp på måndag då många återvänder till sina arbetsplatser och startar infekterade datorer.

– Vi står inför ett växande hot. Antalet drabbade går upp, säger Wainwright.

I Sverige hör industrikoncernen Sandvik och Timrå kommun till de drabbade. Enligt säkerhetsexperter som SVT talat var omkring 40 platser drabbade under lördagen.

”Kommer att hända saker”

Europol får medhåll från svenska säkerhetsexperter när det gäller farhågorna för arbetsveckans start.

– Man får räkna med att det kommer att hända saker, säger IT-säkerhetsexperten Robert Malmgren till TT.

– Många företag har säkert förberett sig under helgen. Det kan vara för sent om man väntar till måndag. Det gäller att sätta in ett helt koppel av åtgärder med backuper och antivirusprogram för att stänga ute alla tänkbara maskar, trojaner och virus. De som inte är förberedda kan råka illa ut, säger IT-säkerhetskonsulten Joakim von Braun till TT.

Det räcker att en användare klickar upp ett infekterat mejl för att datorn ska smittas och låsas.

