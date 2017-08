Läkarleasing underkänns av branschorganisation

Majoriteten av alla bemanningsföretag finns i dag med i Almegas bransch- och arbetsgivarorganisation Bemanningsföretagen. Även om det inte är något formellt krav, ser de flesta att ett medlemskap och auktorisation där som en självklar kvalitetsstämpel. Det ses även som ett bevis på att man lever upp till ett flertal krav som ställs.

Uppfyller inte kraven

Hög affärsmässighet, uthållig verksamhet och kollektivavtal för alla medarbetare är några av kraven som ställs.

– För att få vara medlem är det obligatoriskt att inom ett år bli auktoriserad, vilket innebär att man klarar en årlig granskning på en rad olika punkter. Man måste ha alla papper i ordning och även ha ordning och reda i ekonomin, säger Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.

Har ingen revisor

Läkarleasing AB står i dag helt utan revisorer efter att de har lämnat sitt uppdrag i förtid. Anledningen är påtryckningar och hot om rättsprocesser från Läkarleasings sida, om revisorerna inte har gått med på att bokföra en större tillgångspost på det sätt som Läkarleasing vill.

Bemanningsföretaget hade redan förra året stora brister när det gällde årsredovisningen. Den var inte bara kraftigt försenad, utan innehöll även flera anmärkningar från revisorerna om skatter och sociala avgifter som inte betalats in i tid.

Dessa är några av de punkter som innebär att Läkarleasing inte skulle godkännas i branschens egen arbetsgivarorganisation i dag.

Om man inte lämnar in årsredovisningen i tid, kan man bli medlem och auktoriserad hos er då?

– Nej, om du inte har en godkänd årsredovisning eller om den inte har kommit in i tid, får du inte vara med medlem. Och om du redan är medlem sätts du under bevakning och kan uteslutas. Det gäller även om du inte har betalat in skatter, säger Ann-Kari Edenius.

Och om man saknar revisor?

– Nej, det går inte. Man måste ha revisor och kunna visa upp en fullständig och godkänd årsredovisning, säger hon.

Om företaget står under hot om likvidation?

– Det är samma sak där.

Då kan du inte bli medlem?

– Nej.

