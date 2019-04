Misstänkt bomb i Christchurch – en man gripen

Polisen hittade den misstänkta bomben i Phillipstown i Christchurch där 50 personer dödades för två månader sedan. Det var ett massivt pådrag i området under tisdagen enligt tidningen The New Zeeland Herald. Utöver polis befann sig militära styrkor, räddningstjänst och ambulans på platsen.

Polisen säger i ett uttalande att de gripit en misstänkt medelålders man och att ett flygområde stängts av men uttalar sig inte ytterligare i nuläget

Den nyzeeländska militären har säkrat det paket där den misstänkta bomben hittades.