Moderaterna kräver svar av regeringen om stoppad FN-konferens

Den 13 maj skulle FN:s utvecklingsorgan UNDP arrangera ett festligt evenemang på Fotografiska i Stockholm för att fira 70-årsdagen av deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Tre timmar innan start skickades ett mejl till alla 250 inbjudna gäster om att mötet var inställt och framflyttat på grund av ”oförutsedda omständigheter”.

Två, av varandra oberoende, källor bekräftar för SVT Nyheter att det förekommit synpunkter från företrädare för Kina om att regimkritikerna Dalai Lama och Ai Weiwei skulle exponeras under eventet i utställningen We have a dream.

M kräver svar av regeringen

Trots att UNDP ännu inte bekräftat huruvida evenemanget ställdes in efter kinesiska påtryckningar eller inte, går nu går M-ledaren Ulf Kristersson och partiets utrikespolitiska talesperson, Hans Wallmark, ut i en debattartikel i Aftonbladet för att kräva att regeringen agerar.

”Sverige kan inte blunda inför detta. Flera frågor måste nu besvaras. Den svenska regeringen måste reda ut vad som hänt. Och UNDP måste ge svar. Annars bör de omfattande svenska bidragen – Sverige är tredje största bidragsgivare till UNDP – starkt ifrågasättas”, skriver M-ledarna.

De tillägger att ”UNDP:s heder och trovärdighet” just nu hänger på deras förmåga att ge en förklaring till varför konferensen ställdes in.

UNDP: Vår ledning kommer inte svara

Tidigare har SVT Nyheter vid upprepade tillfällen försökt få kontakt med Ulrika Modéer, chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete, utan framgång.

UNDP:s pressavdelning har sagt att deras ledning inte besvarar frågor om ärendet och hänvisar till UNDP Norden.

Kina motsätter sig inblandning i deras inre angelägenheter

Uppgifterna om att påtryckningar från Kina kan ha lett till att UNDP ställt in evenemanget har väckt starka reaktioner hos bland annat människorättsorganisationer och politiker från C, M och V.

I en kommentar till SVT Nyheter om FN-evenemanget skriver Kinas ambassad att ”Kina motsätter sig inblandning i dess inre angelägenheter med mänskliga rättigheter som förevändning”.

SVT Nyheter har sökt utrikesminister Margot Wallströms (S) pressekreterare och UD:s presstjänst för en kommentar. UD:s presstjänst hänvisar till ett tidigare svar till SVT Nyheter:

”Kabinettssekreterare Annika Söder tog tidigare i veckan upp det kinesiska agerandet och inblandningen i UNDP-utställningen i ett möte med Kinas ambassadör. Kabinettssekreteraren underströk vikten av att respektera yttrandefriheten.”