Moderaterna: Obligatorisk språkförskola för nyanlända barn

Moderaterna föreslår att alla nyanlända barn, och barn till föräldrar som nyligen har kommit till Sverige, ska omfattas av en obligatorisk språkförskola om 15 timmar i veckan från tre års ålder.

– Det skulle öka barnens chanser att komma in det svenska språket och in i samhället. Det skulle öka möjligheten för framför allt deras mammor att komma in på arbetsmarknaden, säger Ulf Kristersson (M).

– Och fler barn kommer att få ta del av Astrid Lindgrens och Gunilla Bergströms världar. För ett språk är inte bara ett språk, utan skapar också våra gemensamma referensramar.

M vill uppvärdera språket

Moderaterna föreslår också att förskollärare ska få möjlighet att ta hand om den kompetensutveckling som rör språkutveckling för nyanlända elever i förskolan. Svenska språkets roll i förskolans läroplan ska förstärkas och fler utbildningsplatser inrättas på förskollärarutbildningen.

– Det är en signalering från Moderaterna att språket ska uppvärderas. De vill göra politik av att språk är viktigt och folk ska lära sig svenska, säger SVT Nyheters politikreporter Pontus Mattsson.

Förslaget berör cirka 19 500 barn, varav cirka 2 500 barn inte går på förskola alls i dag.

Andra Allianspartier positiva

Nyligen lade även Liberalerna fram ett liknande förslag om en obligatorisk ”språkförskola” för nyanlända barn. Även Centerpartiet, som är en del av Alliansen, tycker att förslaget är intressant och en bra inriktning, uppger partiets presstjänst för SVT Nyheter.

Däremot tycker Kristdemokraterna att det i nuläget är för tidigt att kommentera förslaget, och vill sätta sig in mer i frågan.