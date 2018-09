Här är några av årets ”råttan i pizzan”

”Råttan i pizzan” är en modern sägen som gett namn åt folklivsforskaren Bengt af Klintbergs bok från 1986. Den handlar om skrönor som, i god tro, sprids ryktesvägen. Får de tillräckligt mycket spridning kan de till slut bli till ”sanningar” som snappas upp av etablerade medier.

Har du gått på några av dessa moderna myter?

Den japanska astronauten Norishige Kanai fick ett oväntat resultat efter att ha mätt sin kroppslängd i rymden. Foto: Dmitri Lovetsky/TT

Astronauten som blev nio centimeter längre

I februari twittrade astronauten Norishige Kanai att hans kroppslängd ökat med nio centimeter efter att han befunnit sig på en internationell rymdstation i en knapp månad. Kanai skrev oroat om hur rymdstolen riskerade att vara för liten för honom vid hemresan.

Flera olika medier, bland annat Dagens Nyheter, rapporterade om den uppseendeväckande växtspurten.

Strax därpå upptäckte astronauten att längdökningen berodde på en felmätning, och att han bara växt två centimeter under tiden på rymdstationen. Han bad genast om ursäkt på sin Twitter.

– Den här felmätningen verkar ha blivit en stor grej. Jag måste be om ursäkt, skrev Kanai.

Han är numera 182 centimeter lång.

Det går rykten om skumma händelser i New Yorks tunnelbana. Foto: Frank Franklin/TT

Skräckis på tunnelbanan

Pernilla Wahlgren berättar en hårresande historia i sin podcast Wahlgren och Wistam. Den lyder ungefär så här:

”En i Wahlgrens värld-teamet har en kompis som bodde i New York, och skulle ta tunnelbanan hem från en fest i ett farligt område. När hon går på tunnelbanan sätter hon sig mitt emot en kvinna som stirrar intensivt på henne. Bredvid kvinnan på både sidor sitter två lite skumma män.

Vid nästa station kliver det på en man som sätter sig bredvid henne. Han viskar i hennes öra att han inte vill skrämmas, men att hon vid nästa station måste följa med honom av tunnelbanan.

Hon blir rädd men lyder ändå mannen och de går av vid nästa station. Då presenterar sig mannen och säger: Hej, jag är läkare, och jag såg när jag kom på tåget att kvinnan som satt mitt emot dig var död. Männen vid hennes sidor höll henne upprätt.”

Historien berättas på fullaste allvar för poddkollegan Sofia Wistam. Men egentligen grundar sig berättelsen i en gammal vandringssägen om New Yorks tunnelbana som dykt upp med jämna mellanrum sedan första hälften av 1900-talet. En klassisk råtta.

Forskaren Johan Fernqist tror att inlägget om rysk brandhjälp spritts på grund av missnöje mot regeringens agerande. På bilden: Ryska brandflygplanet Beriev Be-200. Foto: Ivan Sekretarev/TT

Sverige tackade nej till brandhjälp från Ryssland

Precis när sommarens bränder tog fart som värst spreds ryktet att Ryssland skulle ha erbjudit ett specialplan som hjälp släckningsarbetet – men att Sverige valt att tacka nej.

Likt bränderna själva spred sig uppgiften som en löpeld på sociala medier. Efter granskningar från flera håll visade det sig att ryktet hade sitt ursprung från 2014 då Sverige i samband med branden i Sala tackade nej till ett ryskt erbjudande på grund av platsbrist i luftrummet.

Enligt en forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut handlade uppgifternas spridning inte så mycket om en påverkanskampanj som om bristande källkritik.

Oklart exakt hur mycket olika husdjur påverkar klimatet. Foto: Martina Holmberg/TT

Hundars klimatpåverkan

I april kunde man läsa rubriken: ”Å ha en hund er like ille for klimaet som to store SUV-er” (Att ha en hund är lika dåligt för klimatet som två stora SUV:ar”). En katt påstods släppa ut lika mycket som bilmodellen VW Golf.

Den norska tidningen Netteavisen hade hämtat uppgifterna från nästan tio år gamla nyhetsartiklar som i sin tur fått sina uppgifter från boken ”Time to eat the dog” (”Dags att äta hunden”) från 2009.

Efter en granskning av faktisk.no visade det sig att uppgifterna grundade sig på ett otydligt tidningscitat från en av bokens två författare, och att uppgifterna inte finns att hitta boken.

Forskning från 2017, gjord av University of California, tyder däremot på att en hunds klimatutsläpp är flera gånger lägre än utsläppen från en vanlig bil.

Det visade sig att påståendena även hade publicerats i av andra norska medier – bland annat TV 2, NRK och VG – flera år tidigare. Netteavisen har i efterhand bett om ursäkt för sin publicering.