Modetrenderna som dominerade 2010-talet

Trenderna har varit många men under 2010-talet var det framför allt de sportiga kläderna och 90-talet som dominerade modevärlden. Jonna Bergh, chefredaktör för Styleby och Damernas värld, summerar de fem största trenderna under decenniet.

– Det har kommit in väldigt mycket färg det här decenniet, säger Jonna Bergh till SVT:s Morgonstudion.

Se alla trender i klippet ovan.

