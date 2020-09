Möt bedragarna som lurar människor på nätet: ”Fraud boys”

Ett typiskt fall av nätbaserat romansbedrägeri kan se ut så här: Brottsoffret blir uppvaktat av en fejkad identitet som hen träffar online. Identiteten skapas ofta med hjälp av manus som bedragarna har arbetat fram. Brottsoffret blir förälskat och kontakten intensifieras, så att när den fejkade identiteten börjar be om pengar är det svårt för brottsoffret att säga nej. Offren blir ofta av med hundratusentals kronor innan de drar sig ur.

Uppklarningsprocent noll

I de 97 anmälningar som kom in under januari 2020 blev varje offer i genomsnitt av med 370 000 kronor, enligt statistik från polisen. Under 2019 anmäldes totalt 993 brott om romansbedrägerier i Sverige. Brotten klaras i stort sett aldrig upp.

– När det gäller de nätbaserade romansbedrägerier som begås av utländska bedragare så är uppklarningsprocenten i det närmaste noll, säger Jan Olsson, kriminalkommissarie vid nationellt it-brottscentrum.

“Fraud boys”

I den nya dokumentären ”Lurad på kärlek och miljoner” berättar så kallade fraud boys hur de lurar människor via sina laptops på hemmakontoret i Ghana.

–Jag heter Johnny och är militär i USA. Ibland i Palestina, ibland i Irak, det är mitt huvudsakliga yrke online, säger en av bedragarna.

Många bedragare skickar vidare sina onlinekontakter till enorma kriminella nätverk som fortsätter att tjäna pengar på dem, berättar journalisten Sean Rubinsztein-Dunlop i dokumentären.

– Bedragarna jobbar ofta i grupper. De byter foton, onlineidentiteter och kontrollerar bankkonton över hela världen. De byter och till och med offer med varandra, berättar han.

Kallar offren för klienter

I mötet med bedragarna la Sean Rubinsztein-Dunlop märke till att de inte ser personerna som de lurar som brottsoffer, utan kallar dem för “klienter”:

– Offer låter inte bra. En klient är en affärspartner.

Begår ni ett brott?

–Nej jag ser det inte som ett brott, eftersom det är online.

Vill du veta mer om romansbedrägeri på nätet? Se hela dokumentärserien ”Lurad på kärlek och miljoner” på SVT Play.