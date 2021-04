FHM: Vårdbelastningen påverkar möjligheten att rädda liv

Folkhälsomyndigheten (FHM) ser vidare en lätt ökning bland yngre åldergrupper som är inlagda på iva, men Tegmark Wisell understryker att denna ökning är parallell med ökningen av antalet rapporterade fall i samma åldersgrupper.

Dödligheten ökade

Socialstyrelsens avdelningschef Tomas Lindén berättar att de i tidigare studier har kunnat se en gradvis minskande dödlighet för de covid-19-patienter som sjukhusvårdats under pandemin.

När de nu analyserat utvecklingen under pandemins andra våg, under senhösten, konstaterar de att dödligheten ökade trots att rekommendationerna för behandling inte ändrades. De som vårdades på sjukhus var både äldre och sjukare än patienterna under första vågen, men även efter att ha korrigerat siffrorna med hänsyn till dessa faktorer förblir dödligheten högre.

– Vår troligaste förklaring till det vi ser är att sjukvårdens belastning påverkar möjligheten att rädda liv. Sjukvården kan inte hur långt som helst kompensera för en högre belastning, säger Tomas Lindén.

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd – De som sjukhusvårdades under andra vågen dog i högre utsträckning än de i första vågen, säger Tomas Lindén, avdelningschef, Socialstyrelsen Foto: Folkhälsomyndigheten

FHM: Vill vänta in EMA:s uttalande

Tidigare under dagen gjorde Marco Cavaleri, vaccinchefen för den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), kopplingar mellan Astra Zenecas vaccin och blodproppar. Men FHM vill vänta in EMA:s officiella uttalande innan det kan bli aktuellt med mer information angående användningen av vaccinet i Sverige, säger Karin Tegmark Wisell som svar på en fråga från Aftonbladet.

”En dos skyddar tre månader”

Göteborgs-Posten frågar vad som händer dem som är under 55 år och har fått den första dosen av Astra Zenecas vaccin, om slutsatsen blir att vaccinet är olämpligt för den ålderskategorin, och även i denna fråga ber FHM att få återkomma.

– En dos av Astra Zenecas vaccin ger ett gott skydd i tre månader ungefär, kanske längre, svarar Tegmark Wisell.

Hon fortsätter med att säga att det teoretiskt sett är möjligt att kombinera olika vaccin för att uppnå skyddseffekt på längre sikt och att olika studier tittar på möjligheterna till detta, men att myndigheten vill ha mer resultat innan de går ut med rekommendationer.