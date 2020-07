Nära hälften av de som begår dödligt våld har varit i kontakt med psykiatrin

Bland de som begick dödligt våld mellan år 2006 och 2017 hade fyra av tio kontakt med läkare i den öppna eller slutna psykiatriska vården, eller hämtade ut medicin mot psykisk ohälsa, under året innan brottet begicks. Det visar en ny kartläggning från BRÅ.

Det innebär att det är sju gånger vanligare att personer som begår dödligt våld söker psykiatrisk vård, jämfört med befolkningen i stort.

Samtidigt är det mycket svårt för vården att avgöra vilka bland de som söker vård för psykisk ohälsa som senare kommer att begå våldsbrott.

”Extremt få begår dödligt våld”

– År 2017 vårdades ungefär 400 000 personer inom psykiatrin. Under det året har 28 gärningspersoner som begick dödligt våld haft kontakt med psykiatrin året innan brottet, säger Klara Hradilova Selin, utredare vid BRÅ och författare till rapporten.

– Vårdens möjlighet att fånga upp de här personerna är begränsad och det är omöjligt att förutse vem i den patientvolymen som kommer begå våld. Tittar man på samtliga som har kontakt med psykiatrin är det extremt få som begår dödligt våld, fortsätter hon.

Det finns diagnoser som är överrepresenterade bland de som söker vård för psykisk ohälsa och senare begår våldsbrott.

– Det är många fler som har psykossjukdomar, personlighetsstörningar och framför allt beroendeproblematik, ofta med olika droger i kombination, jämfört med de som söker psykiatrisk vård bland befolkningen i stort.

Färre inom kriminell miljö söker vård

När det dödliga våldet begås mot någon i familjen är det särskilt vanligt att gärningspersonen har sökt vård för psykisk ohälsa under året innan brottet. Under åren 2006-2017 gällde det 45 procent av fallen.

Bland de som begick dödligt våld i den kriminella miljön under tidsperioden, varav alla var män, hade en mindre andel, 36 procent av gärningspersonerna, sökt vård för psykisk ohälsa under året innan brottet. Att män är mindre benägna att söka psykiatrisk vård kan göra att den psykiska ohälsan är underskattad bland just de gärningspersonerna, enligt rapporten.