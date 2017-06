Narkotikadödligheten i Sverige nästan värst i hela EU

Rapporten från EU:s narkotikabyrå EMCDDA bygger på statistik från medlemsländerna från år 2015. Sverige rapporterade då in 618 narkotikarelaterade dödsfall, en liten ökning från 2014. År 2004 rapporterades 188 dödsfall, vilket innebär att siffrorna mer än tredubblats på ett drygt decennium.

Fem gånger så många i Sverige

Den genomsnittliga narkotikadödligheten i hela EU bland personer mellan 15 och 64 år beräknas till omkring 21 personer per miljoner invånare. I Sverige är den siffran fem gånger så hög. Här beräknas 100 personer per miljoner invånare dö av narkotika. Bara Estland är värre, med 103 inrapporterade dödsfall per miljoner invånare. Deras dödstal har minskat kraftigt på senare år, medan Sveriges fortsatt öka.

Enligt Socialstyrelsen kan ökningen av dödsfallen både bero på ett utbrett problematiskt missbruk, men också på att mätmetoderna för att spåra droger vid oklara dödsfall blivit allt bättre. EU:s narkotikabyrå påpekar i årets rapport att Sveriges ökade dödstal delvis kan bero på ändringar i hur statistiken kring dödsfallen samlas in och rapporteras.

Narkotikaforskaren Björn Johnson betonar att det kan vara knepigt att jämföra dödstal mellan länder och att Sverige kan sticka ut på grund av att vi är bra på att föra den här typen av statistik. Men han är ändå oroad över utvecklingen.

– Vi har fått ett ökande missbruk av opioider. Andra länder har länge haft skadebegränsande insatser som riktats till opioidanvändare vilket vi i Sverige tidigare varit skeptiska till, säger han.

Opioider vanligaste dödliga överdosen

Opioider, vilket är samlingsnamn för både heroin, metadon och substanser i smärtstillande läkemedel, som buprenorfin, oxikodon och fentanyl, är den största orsaken till dödliga överdoser både inom EU och i Sverige.

De senaste åren har både läkemedelsassisterad behandling för opioidberoende byggts ut, liksom sprututbytesprogram, vilket Björn Johnson välkomnar.

– Jag saknar dock en diskussion om andra, mer kontroversiella åtgärder som vi vet fungerar, säger han och lyfter bland annat fram injektionsrum där människor kan injicera droger under överinseende av vårdpersonal och laglig förskrivning av heroin till vissa utsatta grupper.

Nässpray kan minska dödligheten

Enligt EU:s narkotikabyrå är utdelning av nässprayen naloxon, som häver överdoser av opioider, en av de viktigaste åtgärderna för att minska överdosdödligheten. Läkemedlet, som är ofarligt att inhalera, används sedan länge inom akutsjukvården. Sedan några år tillbaka delas också naloxon ut till droganvändare själva och till deras anhöriga i allt fler EU-länder, men inte i Sverige.

Beroendekliniker i både Skåne och Stockholm har länge velat få börja dela ut naloxon, men tidigare i år sade Läkemedelsverket nej till detta då det enligt nuvarande lagstiftning inte går att dela ut ett läkemedel till någon annan än den som ska använda det.

– Om vi ska kunna använda preparatet på det sätt som bland annat WHO rekommenderar och som vi stöder måste lagstiftningen förändras, sa Lena Eriksson på Läkemedelsverket i februari till SVT.

Under våren har regeringen tillsatt en snabbutredning där Läkemedelsverket, tillsammans med Socialstyrelsen, ska undersöka hur naloxon ska kunna göras tillgängligt utanför sjukvården. Resultatet ska presenteras i juni.

Björn Johnson tycker att det är beklagligt att frågan om naloxonutdelning dragit ut på tiden.

– Politiskt är dock frågan löst. Detta kommer att införas, frågan är bara när, säger han.