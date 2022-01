Nätläkaren skrev ut antidepressiva till 11-åring

Beslut 13 maj 2020: En kvinnlig läkare kritiseras för att ha skrivit ut stora mängder av det muskelavslappnande läkemedlet Paraflex till en patient med missbruk. Under september månad skriver hon ut som mest – 1 300 tabletter. Samtidigt tar patienten andra mediciner, som är livsfarliga i kombination med Paraflex.

Läs mer om fallet här.

Beslut 28 april 2021: Samma kvinnliga läkare kritiseras för att ha skrivit ut det antidepressiva läkemedlet Sertralin till en 11-årig pojke utan ”tillräckligt kliniskt underlag”. Läkaren informerar inte om läkemedlets biverkningar eller eventuella risker med behandlingen. ”Anmärkningsvärt”, skriver IVO i sitt beslut.

Samma läkare kritiseras också för att ha skrivit ut narkotikaklassade läkemedel till en patient med endometrios. Hon skriver ut stora mängder av hostmedicinen Cocillana-etyfin och den narkotikaklassade smärtmedicinen Palexia till patienten, utan att kontrollera risken för missbruk.

Beslut 23 november 2020: En manlig läkare kritiseras för att under 2020 ha skrivit ut 940 tabletter av det narkotikaklassade kodeinläkemedlet Treo Comp till en patient med dokumenterat missbruk. Förskrivningen skedde under drygt två veckors tid, vilket innebar att patienten fick tillgång till en stor mängd tabletter under kort tid.

Läkaren skriver i ett svar till Ivo att han planerar att sluta skriva ut narkotiska läkemedel via nätet.

Beslut 10 februari 2021: Den medicinskt ansvarige på Medicheck kritiseras för att ha skrivit ut stora mängder av de narkotikaklassade läkemedlen Citodon, Oxycodone, Oxycontin, Imovane och Stilnoct. Utskrivningarna skedde under läkarens parallella uppdrag på en vårdcentral. Läkaren skriver i sitt svar till Ivo att förskrivningarna beror på att han blivit ”kraftigt duperad” av sina patienter.