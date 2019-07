Nattens nyheter: 12 juli

Man huggen i bröstet i Göteborg

En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus under natten mot fredag med skärskada i bröstet.

Skadeläget är okänt men mannen kunde själv larma SOS och var vaken när polisen kom till platsen.

New Orleans gör sig redo för stormen Barry

Invånarna i New Orleans rustar för att stormen Barry ska blåsa in över delstaten Louisiana under fredagskvällen eller lördagsnatten. En orkanvarning har utfärdats och massiva skyfall riskerar att få Mississippifloden att svämma över ocg lägga New Orleans under vatten.

Gibraltar ska rösta om lättnader i abortförbudwt

Gibraltar har några av världens hårdaste abortlagar. Nu ska invånarna i den lilla brittiska enklaven på Europas sydvästra spets rösta om lättnader i lagen. I det nya förslaget, som de drygt 30 000 invånarna ska folkomrösta om i mars nästa år, tillåts aborter inom de första tolv veckorna av graviditeten vid allvarliga fosterskador eller om moderns fysiska eller mentala hälsa är i fara, vilket skulle täcka fall av incest eller våldtäkt. I dag är abort helt förbjudit och kan leda till fängelsestraff