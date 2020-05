Nattens nyheter: 13 maj

Två personer befann sig i planet som nödlandande och sjönk i sjö i södra Njurunda, söder om Sundsvall. Sent på tisdagskvällen meddelade polisen att en av passagarerna hittats död i vattnet.

Ett snöoväder från nordväst har under natten dragit in över Gästrikland och delar av Närke, Östergötland, Västmanland och Dalarna. Under morgonen och förmiddagen kan snöfallet övergå till regn.

Antikroppstester kan få stor betydelse vid bekämpningen av coronaviruset. Men än är kunskapsläget skralt – detta vet vi i nuläget.