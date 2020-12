Nattens nyheter: 15 december

Elektorerna har utsett Joe Biden till USA:s nästa president

Under måndagen avlade elektorerna i USA sina röster. Sent under kvällen stod det klart att Joe Biden nått de 270 elektorsröster som krävdes för att formellt säkra stödet för att utses till president.

– Vår demokrati, pressad, testad, hotad, har visat sig vara motståndskraftig, sann och stark, sade Biden i ett tal under natten.

Över 300 000 döda i USA till följd av pandemin

Samtidigt som USA har påbörjat vaccinering mot covid-19 har nu över 300 000 människor dött i sviterna av pandemin i landet.

Globalt har 1 618 509 människor dött sedan coronapandemin bröt ut, enligt Johns Hopkins-universitetet.

Livespel på match i hockeyallsvenskan stoppat – ”Märkliga oddsrörelser”

Björklöven tappade 3-0 till 3-7 mot Mora.

Då valde Svenska Spel att stoppa sina livespel på den hockeyallsvenska matchen.

– Det finns absolut en misstanke om att allt inte står rätt till i den här matchen och det är olyckligt, säger Daniel Korhonen, produktchef på Svenska Spel till SVT Sport.